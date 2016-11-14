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    «Тоттенхэм» отказывается увеличить Кейну зарплату, на игрока претендуют «Челси», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может покинуть клуб по причине нежелания руководства продлевать с ним контракт на улучшенных условиях. Нынешняя зарплата 23-летнего футболиста составляет 60 тысяч фунтов стерлингов в неделю, в то время как хавбек Мусса Сиссоко, перешедший летом из «Ньюкасла», зарабатывает 95 тысяч, что делает его самым высокооплачиваемым игроком лондонцев.

    Сообщается, что Кейна не устраивает такое положение дел, и он пока прекратил переговоры касательно нового соглашения. Действующий договор англичанина истекает летом 2020 года. Тем временем в своих рядах его хотят видеть «Челси», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

    В нынешнем розыгрыше АПЛ Кейн записал в свой актив три гола и одну результативную передачу в шести поединках.

    Источник: The Sun

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    14.11.2016 12:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +171

      Ливepпуль 14 ноября 2016, 12:55

      Вот не понимаю футболистов,неужели 60к в неделю это мало. У нас в год многие столько не получают, сколько он за неделю

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