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    Мостовой: «В матче с Румынией придется очень сложно»

    Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой не ждет легкой прогулки для национальной команды в товарищеском матче против сборной Румынии, которая запомнилась своим выступлением на прошедшем во Франции этим летом Евро-2016.

    «Наверняка будет полный стадион, и нужно завоевать сердца болельщиков, чтобы те погнали команду вперед. Другое дело, насколько игра позволит: какими будут состав и задачи. Все это мы можем увидеть только в матче.

    На чемпионате Европы Румыния мне понравилась. Особенно – в стартовой игре против французов. Быстрая атака с выбеганиями. Так что нам придется очень сложно. Ребятам, которые не обладают большой скоростью, нужно быть очень внимательными.

    То, что идет популяризация футбола по всей стране, – это нормально. Сейчас Грозный – нормальный город. Нужно показать всему миру, что там можно играть, что это – часть России. Другое дело, что я против проведения тех же финалов Кубка России в других городах – их нужно проводить в Москве и на одном стадионе. А сборная вполне может играть в разных городах», – считает Мостовой.

    Товарищеский матч Россия – Румыния состоится во вторник, 15 ноября, в Грозном.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    14.11.2016 11:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +151

      Niepel 14 ноября 2016, 14:30

      Всех наших в ворота - и играть на 0:0!

      0
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      Рейтинг: +25029

      bset 14 ноября 2016, 14:19

      Будет легко. Вышел, походил туда-обратно и поехал домой. Что сложного?

      1
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 14 ноября 2016, 12:27

      Сложно блин... да они катару просрали... румыния их вообще разорвет вторым составом.

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