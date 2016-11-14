Президент УЕФА: «ФФУ качественно выполняет свою работу»

Президент УЕФА Александер Чеферин рассчитывает увидеть фантастический финал Лиги чемпионов-2018 в Киеве.

«Все просто фантастически. Я очень счастлив, что Федерация футбола Украины качественно выполняет свою работу, ведь ситуация в стране далека от идеальной. Организация много работает. Я чувствую, что все хорошо, футбол на Украине развивается в нужном направлении, двигаясь верным путем.

У нас не было сомнений в том, чтобы отдать право проведения финала Лиги чемпионов Украине. Уверен, что Киев и Федерация футбола Украины готовы принять это грандиозное событие. Мы уверены, что финал Лиги чемпионов-2018 будет фантастическим», – приводит слова Чеферина Футбол24.

Напомним, ранее появилась информация о возможности проведения финального матча Лиги чемпионов за пределами Европы.