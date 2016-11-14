Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Роналду подписал пожизненный контракт с Nike

    Форвард «Реала» Криштиану Роналду подписал с производителем спортивной экипировки Nike пожизненный контракт, по которому он будет получать ежегодно по 24 миллиона долларов. К 73 годам португалец сможет получить от этого спонсора миллиард долларов.

    Роналду стал третьим спортсменом, после баскетболистов ЛеБрона Джеймса и Майкла Джордана, заключившим такое соглашение с компанией. Напомним, на днях стало известно о продлении контракта 31-летнего футболиста с «Реалом» до 2021 года. В его условиях – увеличение зарплаты до 24 миллионов евро за сезон плюс бонусы в размере одного миллиона.

    Источник: 101greatgoals.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.11.2016 08:16
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 14 ноября 2016, 12:33

      Нашим футболёрам такое и неснилось. Молодец.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -130

      калач 14 ноября 2016, 11:01

      теперь точно найк покупать не буду

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -3

      lihindic 14 ноября 2016, 10:03

      достал этот пи.р

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 14 ноября 2016, 09:22

      50 лямов в год не считая остальных доходов! Молодец!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67

      Lenine > Томь вперёд 14 ноября 2016, 09:36

      Минус налоги, правда...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Lenine 14 ноября 2016, 11:43

      И не 13%)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 14 ноября 2016, 09:10

      молодец

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +279

      TERIA-76 14 ноября 2016, 09:06

      Обеспечил себе безбедную старость)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +631

      pegas1276 > TERIA-76 14 ноября 2016, 09:19

      и детям с внуками )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 14 ноября 2016, 09:00

      плюс туда же китайские штуки для улыбки, шампуни и прочая дребедень

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +291

      EFR 14 ноября 2016, 08:22

      новостиники вы издеваетесь??вы уже эту новость публиковали около недели назад!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11