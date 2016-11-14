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    Гендиректор «Ахмат-Арена»: «Пусть докажут, что поддержка диктора – это плохо»

    Генеральный директор спорткомплекса «Ахмат-Арена» в Грозном Магамед Мацуев рассказал о том, почему на стадионе не могут запретить использовать микрофон громкой связи для поддержки своей команды.

    – Во время игр «Терека» всегда слово берет только диктор, или представители клуба тоже поддерживают своих?

    – Понимаю, к чему вы это спрашиваете. Знаете, после матча с «Зенитом» я прочитал в интернете, что «Терек» в микрофон поддерживал директор стадиона. Но меня не было тогда, я занимался свадьбой своего племянника (улыбается)! Да, выкрики есть, но мы стараемся соблюдать рамки закона. Если положен штраф – мы всегда его выплачиваем. Иногда бывает так, что не все контролируется, но мы будем стараться, чтобы впредь такого не было. И потом – лучше выкрики диктора, чем пинки болельщиков футболистам.

    – Как болельщик «Терека», как вы относитесь к тому, что регламентом РФС запрещена поддержка во время матчей?

    – Не считаю, что это плохо. Есть множество других действительно плохих вещей, с которыми необходимо бороться: расизм, вандализм. А у нас никогда не было, чтобы болельщики оскорбляли кого-то по цвету кожи. Пусть докажут, что поддержка диктора – это плохо. Человек просто поднимает дух команды! И, к слову, на «Анжи-Арене» и на других стадионах тоже диктор поддерживает своих.

    – Тем не менее, «Терек» каждый раз платит по 50 тысяч рублей за эти выкрики.

    – Главное, что клуб платит, так что вопросов быть не должно. В остальном – пусть придумывают более жесткие меры, штрафами подобное не искоренить. Как говорится, кто платит – тот и заказывает музыку.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.11.2016 07:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 ноября 2016, 17:53

      Вопросы журналиста к председателю КДК Григорьянцу по поводу использования громкой связи на матчах в Грозном.
      – И еще одно. Арбитр во время матча слышит на весь стадион «Судья-я-я! Судья-я-я!» И понимает, от кого. Представьте, что нечто похожее услышит форвард перед исполнением пенальти. Или вратарь. Разве это не вмешательство в ход игры?
      – В регламенте есть статья о вмешательстве. Она относится лишь к игрокам и официальным лицам. Мы можем привлечь только их, никого более.
      – А болельщиков?
      – Выбежавших на поле – да. Выкрикивающих что-то по громкой связи – нет.
      – Как насчет религиозных выкриков? Место ли им на стадионе?
      – Если есть оскорбления на религиозной почве, регламент предусматривает санкции. Если нет, нет и санкций.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 ноября 2016, 17:37

      "А у нас никогда не было, чтобы болельщики оскорбляли кого-то по цвету кожи" - Оскорбляли не по цвету, оскорбили конкретно Кононова после победы Краснодара, говорить не дали, закидали посторонними предметами. Так что не надо ля-ля.

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 14 ноября 2016, 08:35

      50 тысяч рублей! Так сделайте штраф 5 миллионов евро! Пусть платит тот, кто музыку заказывает!
      А деньги на развитие детского футбола направить - после каждого домашнего матча Терека по одной детской футбольной школе открывать можно будет.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 14 ноября 2016, 08:06

      Лучше, чем пинки-ужас.

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      Рейтинг: +1445

      Loko_Roma 14 ноября 2016, 07:32

      Кто не понял тот поймет.

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