Гендиректор «Ахмат-Арена»: «Пусть докажут, что поддержка диктора – это плохо»

Вопросы журналиста к председателю КДК Григорьянцу по поводу использования громкой связи на матчах в Грозном.
– И еще одно. Арбитр во время матча слышит на весь стадион «Судья-я-я! Судья-я-я!» И понимает, от кого. Представьте, что нечто похожее услышит форвард перед исполнением пенальти. Или вратарь. Разве это не вмешательство в ход игры?
– В регламенте есть статья о вмешательстве. Она относится лишь к игрокам и официальным лицам. Мы можем привлечь только их, никого более.
– А болельщиков?
– Выбежавших на поле – да. Выкрикивающих что-то по громкой связи – нет.
– Как насчет религиозных выкриков? Место ли им на стадионе?
– Если есть оскорбления на религиозной почве, регламент предусматривает санкции. Если нет, нет и санкций.
Генеральный директор спорткомплекса «Ахмат-Арена» в Грозном Магамед Мацуев рассказал о том, почему на стадионе не могут запретить использовать микрофон громкой связи для поддержки своей команды.
– Во время игр «Терека» всегда слово берет только диктор, или представители клуба тоже поддерживают своих?
– Понимаю, к чему вы это спрашиваете. Знаете, после матча с «Зенитом» я прочитал в интернете, что «Терек» в микрофон поддерживал директор стадиона. Но меня не было тогда, я занимался свадьбой своего племянника (улыбается)! Да, выкрики есть, но мы стараемся соблюдать рамки закона. Если положен штраф – мы всегда его выплачиваем. Иногда бывает так, что не все контролируется, но мы будем стараться, чтобы впредь такого не было. И потом – лучше выкрики диктора, чем пинки болельщиков футболистам.
– Как болельщик «Терека», как вы относитесь к тому, что регламентом РФС запрещена поддержка во время матчей?
– Не считаю, что это плохо. Есть множество других действительно плохих вещей, с которыми необходимо бороться: расизм, вандализм. А у нас никогда не было, чтобы болельщики оскорбляли кого-то по цвету кожи. Пусть докажут, что поддержка диктора – это плохо. Человек просто поднимает дух команды! И, к слову, на «Анжи-Арене» и на других стадионах тоже диктор поддерживает своих.
– Тем не менее, «Терек» каждый раз платит по 50 тысяч рублей за эти выкрики.
– Главное, что клуб платит, так что вопросов быть не должно. В остальном – пусть придумывают более жесткие меры, штрафами подобное не искоренить. Как говорится, кто платит – тот и заказывает музыку.