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    Кононов: «У сборной России нет системного кризиса. Просто это наш уровень»

    Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов поделился мнением о проблемах сборной России, заявив, что национальная команда не находится в кризисе, а просто показывает свой нынешний уровень. Кроме того, специалист отметил, что у россиян есть все, чтобы вывести футбол в стране на высокий уровень.

    – Почему у сборной России сегодня такой системный кризис? Мало что вообще получается, сборную публично критикуют все, даже президент страны.

    – Это не кризис, а наш уровень. Пока он такой. Но у нас есть все, чтобы его поднять, сделав футбол сильным.

    – Как готовить сборную к большому турниру через спарринги? Понятно, что у игроков не та мотивация в подобных матчах, но готовиться же надо.

    – Сейчас идет проверка кандидатов в сборную, надо это принять. Спарринги помогают тренеру определить, кто мотивирован, а кто нет.

    – Сможет ли Черчесов успеть до Кубка конфедераций завершить работу по созданию костяка команды?

    – Я верю, что у нас будет хорошая команда к Кубку конфедераций.

    – Нужно ли это делать – создавать команду к лету? Есть же локальные задачи и главная – ЧМ-2018.

    – Кубок конфедераций – большой турнир, где нужно проверять себя по максимуму. В этих играх, с серьезными соперниками, будет виден наш потенциал для чемпионата мира.

    Источник: Спортфакт

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    13.11.2016 14:33
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 13 ноября 2016, 19:54

      Вы посмотрите кто лидирует в списке бомбардиров и всё станет понятно, что лень родилась вперёд, чем наши футболёры!

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 13 ноября 2016, 19:13

      Будем надеяться что получится, а так ждём позора очередного

      1
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 13 ноября 2016, 18:48

      Так точно!

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 13 ноября 2016, 15:41

      Верно подмечено!)

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 13 ноября 2016, 15:36

      будем посмотреть, осталось немного...

      -1
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      Рейтинг: +445

      aurora5858 13 ноября 2016, 15:31

      Время упущено -понятно всем . Кроме руководства РФС. Нужен второй Тарасов (тренер)- он бы собрал и натренировал не позорную команду к ЧМ.

      0
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 13 ноября 2016, 15:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Один из немногих здравых людей. Такой уровень... А те, кто петицию подписывали и кричали за нее - глупое стадо баранов. Интересно, кого набирать, если бы распустили сборную? Игроков Амкара, Уфы, Томи? О да, с ними мы бы наверное гарантированно занимали самые высокие места )))))) ВЫ бы лучше подписали петицию, чтоб руководство сменить. Проблема то в развитии футбола!!!!

      -5
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Алексей1988 13 ноября 2016, 18:06

      Сменить руководство чего,извините?

      -2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 13 ноября 2016, 21:50

      Привет. Сейчас на ютубе прослушал передачу Эволюция нацистского режима. Это блог передачи Эха, "Цена победы"
      Это обязательно надо послушать, перекликается с нашими днями на 98%. Потом отпишись.

      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 ноября 2016, 15:13

      Коротко, ясно, точно.

      -1
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 13 ноября 2016, 15:10

      Есть у нас хорошие игроки. Но их надо искать,забыв о наживе по любому поводу.Надо заниматься таким важным делом людям честным и патриотичным,а не "агентам". А,пока,Черчесов выпускает Панченко за 10 минут до конца позорно проигранного матча.Безоговорочного лидера ФНЛ по голам. Не доверяет. В сборную сознательно набирают дуболомов и заявляют,что это лучшее,чем мы располагаем.Комбаров наше всё на предстоящем ЧМ?Козе же ясно,что надо на эту позицию искать других игроков.В вышке таких нет? Ищите на периферии(ищите,а не сидите в кабинетах на наши деньги,бездельники!),нашёл же Спартак в своё время Ярцева и Гаврилова !! Ничего с того времени не изменилось. По-прежнему в руководстве футболом сидят мутные граждане,место которым,скорее на Колыме,чем в спорте.Нашли модное оправдание: Мы-говно,у нас такие игроки и т.д.То,что в РФС и правительстве сидят каловые массы-никто и не сомневается.Если ЧМ у нас ,все же состоится,вы ничего не боитесь,господа "слуги народа"? Не забыли о проигрыше Японии на ЧМ и как отреагировали наши болелы в Москве?Поверьте,это-цветочки....

      1
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga > yorgenbarenz 13 ноября 2016, 16:48

      какая колыма баран? это спорт.Ты ещё за матчи в кёрлинг предложи тренеров посадить.

      1
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz > Kosmotoga 13 ноября 2016, 17:10

      Овца,если человек годами занимает должность,а дела идут всё хуже,то ему надо уходить.Если он не уходит,а его продолжают держать вышестоящие,то им всем пора отдохнуть на пляжах Индигирки,как сознательным вредителям.И не о тренере я говорю,а о тех,кто присосался к футболу.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > yorgenbarenz 13 ноября 2016, 18:08

      ",если человек годами занимает должность,а дела идут всё хуже,то ему надо уходить."
      Вы это про кого?Про наше всё?

      -1
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      Рейтинг: +22

      tub-uen > Kosmotoga 13 ноября 2016, 18:27

      да колыма здесь,не про результаты, а про коррупцию,из-за которой нет результатов.

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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 13 ноября 2016, 14:45

      ТОЛЬКО В АКАДЕМИИ ГАЛИЦКОГО ТРЕНЕРЫ НА ЛАПУ ОТ РОДИТЕЛЕЙ НЕ БЕРУТ...ЧТОБЫ ИХ БЕЗДАРНЫХ ДЕТЕЙ В СОСТАВ СТАВИТЬ И СУДЕЙ НА ДЕТСКИХ ТУРНИРАХ ПОДКУПАТЬ...ЕСЛИ КЛУБЫ НЕ НАЧНУТ КОНТРОЛИРОВАТЬ СВОИХ ДЕТСКИХ ТРЕНЕРОВ НАМ ЕЩЁ НЕ ОДНО ПОКОЛЕНИЕ ТОЛКОВЫХ ИГРОКОВ НЕ ВИДАТЬ.ЭТО НЕ ТОЛЬКО МОИ СЛОВА...ПОСЛУШАЙТЕ ЧУГАЙНОВА ИЗ ТОРПЕДО

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > ТОЛЬКО ФУТБОЛ 13 ноября 2016, 15:04

      Ротенберг за динаму пылили пять лет, так что не в компетенции динамовца говорить такие вещи про Краснодар.

      Вырастают они талантливыми и перспективными. Лимит надо убрать. Бабло за паспорт их портит, зачем им жопу рвать, если у них в все заебись?

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > ТОЛЬКО ФУТБОЛ 13 ноября 2016, 18:11

      Понятно ,что в частной компании дела всегда лучше,чем в государственной .Проблема в том,что частникам Российский футбол не нужен(да и не только футбол,они здесь только капусту рубят,а жить не собираются)Галицкий-исключение

      -2
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      Рейтинг: +415

      radga > ТОЛЬКО ФУТБОЛ 13 ноября 2016, 18:51

      А что в Москве, Питере и других крупных городах "Галицких" нет? Краснодар показывает в лице Галицкого как нужно выходить из положения по футболу в котором оказалась Россия. Одно жалко что таких как Галицкий наверное больше нет, или ни кому не надо.

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