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    Зарплаты футболистов «Манчестер Юнайтед» признаны самыми высокими в мире

    Футболисты «Манчестер Юнайтед» получают самую высокую зарплату. Такие данные опубликовала британская пресса.

    Так, в среднем футболист «МЮ» получает 5,77 миллиона фунтов в год (110 тысяч в неделю). На втором месте рейтинга идет «Барселона», чьи футболисты имеют оклад в 5,65 миллиона в год. Замыкает тройку лидеров «Манчестер Сити» (5,42).

    Также в первую десятку попали «Реал» (5,05), «Челси» (4,51), «ПСЖ»(4,47), «Бавария» (4,16), «Ювентус» (3,97), «Арсенал» (3,7) и «Ливерпуль» (3,01).

    Источник: Daily Mail

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    13.11.2016 10:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1381

      marslond 13 ноября 2016, 12:55

      И самый слабый уровень игры)))

      1
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 13 ноября 2016, 12:43

      А говорят , что в Россию едут за деньгами ........

      0
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      ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne > VikNMar 13 ноября 2016, 13:27

      В Россию едут за деньгами и все... а тут и играть нужно

      3
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 13 ноября 2016, 11:03

      Там моур на пол команды тянет

      -1
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 13 ноября 2016, 11:02

      сейчас бы уровень игры сделать высоким

      2
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