Кокорин поблагодарил Луческу за оказанную поддержку после скандала в Монако

Я тоже поддержал Кокорина, а он, лошара, даже спасибо не сказал.
Форвард «Зенита» Александр Кокорин рассказал об отношениях с главным тренером команды Мирчей Луческу. По словам футболиста, это специалист «топ-уровня».
— Какая сейчас обстановка в «Зените»?
— Обстановка отличная.
— Какие у вас отношения с главным тренером?
— Отличные отношения, тренер просто топ. Мне комфортно.
— Помогла ли вам публичная поддержка главного тренера после скандала в Монако?
— Да, тренер действительно поддержал, это очень помогло.