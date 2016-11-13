Кокорин поблагодарил Луческу за оказанную поддержку после скандала в Монако

Форвард «Зенита» Александр Кокорин рассказал об отношениях с главным тренером команды Мирчей Луческу. По словам футболиста, это специалист «топ-уровня».

— Какая сейчас обстановка в «Зените»?

— Обстановка отличная.

— Какие у вас отношения с главным тренером?

— Отличные отношения, тренер просто топ. Мне комфортно.

— Помогла ли вам публичная поддержка главного тренера после скандала в Монако?

— Да, тренер действительно поддержал, это очень помогло.