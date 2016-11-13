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    Кокорин поблагодарил Луческу за оказанную поддержку после скандала в Монако

    Форвард «Зенита» Александр Кокорин рассказал об отношениях с главным тренером команды Мирчей Луческу. По словам футболиста, это специалист «топ-уровня».

    — Какая сейчас обстановка в «Зените»?

    — Обстановка отличная.

    — Какие у вас отношения с главным тренером?

    — Отличные отношения, тренер просто топ. Мне комфортно.

    — Помогла ли вам публичная поддержка главного тренера после скандала в Монако?

    — Да, тренер действительно поддержал, это очень помогло.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    13.11.2016 10:23
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +642

      somn 14 ноября 2016, 10:56

      Я тоже поддержал Кокорина, а он, лошара, даже спасибо не сказал.

      0
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 13 ноября 2016, 21:21

      теперь с цыганом только на брудершафт пьют)))

      0
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      Рейтинг: +213

      Bratanya 13 ноября 2016, 15:02

      Опять, Монако, опять Кокорин. В горле встало. Как говориться у нас 11 футболистов и 140 млн тренеров. Кто желает вместо Черчесова?

      -1
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      Рейтинг: +71

      ЯРБОЛ 13 ноября 2016, 14:08

      И ты ответил хамской игрой не забитым пенальти и прохлаждением по полю. Другой бы на твоем месте землю рыл и приносил победу за победой. Нет у тебя совести и мастерства.

      1
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit > ЯРБОЛ 13 ноября 2016, 14:51

      Это ты про сборную, а тут про Зенит

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 ноября 2016, 13:20

      А кто поддержал после незабитого пенальти?

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 13 ноября 2016, 11:33

      На Ламборджини и что там у него - комфортно.

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      Рейтинг: +1702

      altezzik 13 ноября 2016, 11:03

      Как фланговый в Зените начал сейчас норм играть, как форвард никакой

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      Рейтинг: +2462

      Аид666 13 ноября 2016, 10:47

      Ключевая фраза: Мне комфортно.

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