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    Перепаденко: «Цель «Марбельи» – подняться в Сегунду»

    Технический секретарь «Марбельи» Геннадий Перепаденко рассказал о планах команды на сезон. Отметим, что на данный момент «Марбелья» лидирует в третьем по силе испанском дивизионе.

    «Последние три матча проиграли, но все равно держимся в лидерах. Летом провели качественную селекционную работу, усилили состав, и все равно забрались даже выше, чем перед стартом ожидали – прежде всего за счет морально-волевых качеств. Есть задача в течение трех лет подняться в Сегунду. Если получится уже в этом сезоне решить – будет замечательно. Высокими турнирными целями стратегия «Марбельи» не ограничивается. Стараемся растить футболистов, способных со временем принести клубу и экономическую отдачу», — заявил он.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.11.2016 09:36
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