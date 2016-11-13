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    Болт объявил о планах стать профессиональным футболистом

    Легендарный ямайский спринтер Усэйн Болт намерен стать профессиональным футболистом после того, как уйдет из легкой атлетики в 2017 году.

    В планах у девятикратного олимпийского чемпиона провести несколько тренировок с дортмундской «Боруссией».

    «Посмотрим, что из этого выйдет», — сказал 30-летний спортсмен.

    Также он отметил, что хотел бы играть в составе «Манчестер Юнайтед».

    «Если бы я смог сыграть за «МЮ», это было бы грандиозным исполнением мечты», — резюмировал Болт.

    Источник: The Guardian

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    13.11.2016 07:11
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 13 ноября 2016, 21:38

      Если он будет в МЮ, это будет нечто невероятное. Но, в целом думаю Болт сможет какой-никакой уровень набрать и в целом почему-бы не заявить его на сезон и несколько раз выпустить на поле. С точки зрения маркетинга, это будет просто бомба и клуб сможет заработать на этом денег даже больше чем на приходе Ибры и Погба вместе взятых.

      3
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      Рейтинг: +91

      frickmaster 13 ноября 2016, 16:32

      можно и МЮ. хуже не будет

      0
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      Рейтинг: +29

      kiiriil19 13 ноября 2016, 14:36

      передача от Златана и Болт забивает гол)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 13 ноября 2016, 12:08

      Отличный пиар ход и для Болта и для команды где он будет якобы играть)) На западе шоу во всём, России до такой спортивной атмосферы ещё очень далеко.

      2
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 13 ноября 2016, 11:59

      Загоняет защиту стометровками без мяча,они сдохнут,напарники забьют)

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 13 ноября 2016, 11:37

      А что заключит контракт на один матч-как Фетисов с ЦСКА-сыграет минут 15 в конце матча и вернётся.

      1
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 13 ноября 2016, 11:34

      Да уж получше наших футболеров будет.

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 13 ноября 2016, 11:09

      МЮ осталось только Болта выпустить на поле...

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 13 ноября 2016, 10:46

      Посмешил,это как Джордан бейсболистом. Это он и сам понимает - осуществит мечту и может ещё вернётся.

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      Рейтинг: +6964

      sochi-2013 13 ноября 2016, 10:40

      Умники, а чем он занимался на Ямайке пока не стал профессионально бегать?

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