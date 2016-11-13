Болт объявил о планах стать профессиональным футболистом

Легендарный ямайский спринтер Усэйн Болт намерен стать профессиональным футболистом после того, как уйдет из легкой атлетики в 2017 году.

В планах у девятикратного олимпийского чемпиона провести несколько тренировок с дортмундской «Боруссией».

«Посмотрим, что из этого выйдет», — сказал 30-летний спортсмен.

Также он отметил, что хотел бы играть в составе «Манчестер Юнайтед».

«Если бы я смог сыграть за «МЮ», это было бы грандиозным исполнением мечты», — резюмировал Болт.