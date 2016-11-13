Болт объявил о планах стать профессиональным футболистом

Если он будет в МЮ, это будет нечто невероятное. Но, в целом думаю Болт сможет какой-никакой уровень набрать и в целом почему-бы не заявить его на сезон и несколько раз выпустить на поле. С точки зрения маркетинга, это будет просто бомба и клуб сможет заработать на этом денег даже больше чем на приходе Ибры и Погба вместе взятых.
Легендарный ямайский спринтер Усэйн Болт намерен стать профессиональным футболистом после того, как уйдет из легкой атлетики в 2017 году.
В планах у девятикратного олимпийского чемпиона провести несколько тренировок с дортмундской «Боруссией».
«Посмотрим, что из этого выйдет», — сказал 30-летний спортсмен.
Также он отметил, что хотел бы играть в составе «Манчестер Юнайтед».
«Если бы я смог сыграть за «МЮ», это было бы грандиозным исполнением мечты», — резюмировал Болт.