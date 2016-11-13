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    Президент «Терека» посетил тренировку команды

    Президент «Терека» Магомед Даудов посетил последнюю тренировку команды. Как сообщили в клубе, руководитель также пообщался с футболистами.

    «С хорошим настроением тренируется коллектив «Терека» на родном поле. Этому способствует не только турнирное положение команды, но и блестящая погода. В субботу температурный столбик показывал 15 градусов выше нуля.

    Теплая погода сохранится и в ближайшие дни, когда в Грозном состоится матч сборных России и Румынии. Пока на главной арене полным ходом идут подготовительные работы, на запасном поле подопечные Рашида Рахимова проводят двухразовые тренировки. Вечернее занятие команды посетил президент клуба Магомед Даудов. Руководитель наблюдал за тренировкой, а по ее окончании в непринужденной обстановке пообщался с футболистами.

    В общей группе работает Сергей Брызгалов, полные нагрузки получает и Адилсон Варкен, который после перенесенной операции и лечения в матче предыдущего тура впервые сыграл в текущем сезоне», – сообщили в клубе.

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    Источник: Instagram

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    13.11.2016 06:17
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