Желудков: «Сборная России – не команда, а шига-пуга какая-то. Как попали на ЧМ-2018, так с него и вылетим»

Бывший полузащитник «Зенита» Юрий Желудков пессимистично смотрит на перспективы сборной России на чемпионате мира-2018. По мнению экс-футболиста, если бы национальная команда не была хозяйкой турнира, то не пробилась бы на турнир через отборочные матчи.

– Почему проигрываем Катару, который в конце первой сотни мирового рейтинга?

– Тренер говорит, что налаживает связи. Хотя, сколько можно… До чемпионата мира — полтора года, считай, пора уже с командой знакомиться, а мы только учим фамилии игроков, которых вызывают. Нет лучше у нас, значит. Это не команда, а шига-пуга какая-то.

– Слабейший вариант сборной за последние годы?

– Если тренер считает, что эти игроки лучшие, значит, да. Хорошо, что попали на чемпионат мира без предварительных игр. Но, как попали, так и вылетим. Был бы отбор, никуда не вышли бы с такой командой.