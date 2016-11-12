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  • Желудков: «Сборная России – не команда, а шига-пуга какая-то. Как попали на ЧМ-2018, так с него и вылетим»

Желудков: «Сборная России – не команда, а шига-пуга какая-то. Как попали на ЧМ-2018, так с него и вылетим»

12 ноября 2016, 22:46
26

Бывший полузащитник «Зенита» Юрий Желудков пессимистично смотрит на перспективы сборной России на чемпионате мира-2018. По мнению экс-футболиста, если бы национальная команда не была хозяйкой турнира, то не пробилась бы на турнир через отборочные матчи.

– Почему проигрываем Катару, который в конце первой сотни мирового рейтинга?

– Тренер говорит, что налаживает связи. Хотя, сколько можно… До чемпионата мира — полтора года, считай, пора уже с командой знакомиться, а мы только учим фамилии игроков, которых вызывают. Нет лучше у нас, значит. Это не команда, а шига-пуга какая-то.

– Слабейший вариант сборной за последние годы?

– Если тренер считает, что эти игроки лучшие, значит, да. Хорошо, что попали на чемпионат мира без предварительных игр. Но, как попали, так и вылетим. Был бы отбор, никуда не вышли бы с такой командой.

Источник: «Спорт день за днем»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия
Комментарии (26)
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Sedoi_Goblin
1478980419
Золотые слова,дружище!
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андрей андреев
1478981916
Видимо последний раз вышли.Вспоминается песня "Загубили,гады,загубили"....
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Sam_51
1478982541
Как лайк поставить?
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polt
1478982656
Молодчина!
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BoltCX
1478982751
и добавить больше нечего.
Ответить
Lilipyt
1478982793
Наша сборная никогда не считалась сильной. Тем более в отсутствии 8 травмированных основных футболистов, она рвать своих соперников не сможет. Все ноют, что в защите деды!!! Вот дедов не было, вам понравилась игра? Сборная, это олицитворение наших клубов. Клубы на европейских турнирах играют с большим браком и не могут играть стабильно. Если в этих клубах игроки ложают, то чего вы ждете от них в сборной?!
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firs04
1478983512
это точно, шига- пуга
Ответить
polt
1478984193
Я бы даже сказал - пуга-шига, а не СБОРНАЯ РОССИИ...
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Par Mezan
1478986172
Забудьте вы про эту сборную! Полная импотенция и анемия игроков - это результат ощущения домашнего чемпионата! Мировые команды играют до кровавых соплей, чтобы быть лучшими, показать своё мастерство, попасть на финальное мировое зрелище!... А этим баранам - похрен, потому-что привыкли "жрать сыто и спать мягко". Тьфу! ... Лучше надо думать, как стадионы и дороги достроить, жратвой рабочих обеспечить и настоящие улыбки нарисовать на лицах наших людей при встрече гостей ЧМ-2018...Если он состоится... С ув.
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sEleCt 85
1478990801
а я бы с ЭТОГО жЕлудка спросил , как он оСсилил сборную!!!мастер спорта бля
Ответить
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