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  • Рейнгольд: «Если надели майку национальной команды, то будьте любезны пахать, как ишаки»

Рейнгольд: «Если надели майку национальной команды, то будьте любезны пахать, как ишаки»

12 ноября 2016, 19:00
17

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о выступлении сборной России под руководством Станислава Черчесова. По мнению специалиста, у национальной команды на данный момент не прослеживается конкретной игровой картины.

«Честно говоря, я по-прежнему не понял, чего хочет от команды Черчесов. Ни в коем случае не хочу его обидеть или оскорбить, мы практически одноклубники, но я не вижу, чего он хочет. Выстрой картинку игровую, чтобы мы понимали куда идем, но я вообще ничего не вижу в этом направлении. Команде пора прекратить валять дурака, вы не с Испанией, Англией, Португалией, Германией играете, о Коста-Рике несколько лет назад никто толком и не знал, а Катар вообще непонятно где в общем рейтинге... Впрочем, как и мы. Ну, так наиграйте состав, покажите свои умения, хоть что-нибудь, но нет ничего!

Я задаюсь вопросом: «На каком основании Шишкин и Могилевец вызываются в сборную?!». Они в клубах не играют! Вот, два лишних человека как минимум, они не готовы к этому уровню сегодня. Черчесову нужно прибегнуть к услугам тех, кто регулярно играет, от них можно будет потребовать полной самоотдачи, от каждого приглашенного. Если надели майку сборной – будьте любезны пахать, как ишаки. Не готовы – нечего делать в сборной», – сказал Рейнгольд.

Источник: Rusfootball.info
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Рейнгольд Валерий
Комментарии (17)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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кошмарик
1478967111
ишакам пахать не хочется.. надо просто за игру в сборной НЕ ПЛАТИТЬ.. игра за сборную - ЧЕСТЬ!
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sochi-2013
1478967330
Нужны не ишаки, а кони или быки. Ишака пахать, оглоблей не заставишь.))
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shinnik
1478968845
satelite3131 а какое право имеет сопляк Антон удалять комментарии..? Скрыть Удален пользователем satelite3131 10.11.2016 21:28:44 Эй,я уже здесь...))бань и отсюда Антоша. Или на Соккере пригрелся.. у..рёнок..?
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MaxSpartakM
1478970287
Цирк! Нет сборной, есть разборная))) 50% состава не понятно на каком основании вызваны! Стас, хорош шалить!!!
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каа
1478970309
Да ну... у нас и так сборная ишаков... вроде могут...но упрямо не хотят...
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Пельш 1
1478971278
Браво! Правда что толку кричать в инете, если мастера нашего футбола наверняка не читают, что о них думают.
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prtcs
1478972853
А они роют поле своими рылами, как свиньи.
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Андрей Ермошин
1478975499
Да не будут они пахать, у них менталитет выстроен на не любви к Родине, а на бабках, кабаках и бл...ях.
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marslond
1478978800
Полностью согласен. У игроков должны глаза гореть, мотивация должна зашкаливать в играх за сборную как у исландцев, наши вышли на раслабоне "поиграть в футбол".
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Zeff
1478989423
Следует убрать из сборной всех игроков Спартака. И тренера тоже. Это самая позорная сборная всех времен. У Глушакова мышление 5-летнего ребёнка. Остальные тоже бездари, каких мало. Очистите сборную от этого КБ-го.на, пока не поздно!
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