Рейнгольд: «Если надели майку национальной команды, то будьте любезны пахать, как ишаки»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о выступлении сборной России под руководством Станислава Черчесова. По мнению специалиста, у национальной команды на данный момент не прослеживается конкретной игровой картины.

«Честно говоря, я по-прежнему не понял, чего хочет от команды Черчесов. Ни в коем случае не хочу его обидеть или оскорбить, мы практически одноклубники, но я не вижу, чего он хочет. Выстрой картинку игровую, чтобы мы понимали куда идем, но я вообще ничего не вижу в этом направлении. Команде пора прекратить валять дурака, вы не с Испанией, Англией, Португалией, Германией играете, о Коста-Рике несколько лет назад никто толком и не знал, а Катар вообще непонятно где в общем рейтинге... Впрочем, как и мы. Ну, так наиграйте состав, покажите свои умения, хоть что-нибудь, но нет ничего!

Я задаюсь вопросом: «На каком основании Шишкин и Могилевец вызываются в сборную?!». Они в клубах не играют! Вот, два лишних человека как минимум, они не готовы к этому уровню сегодня. Черчесову нужно прибегнуть к услугам тех, кто регулярно играет, от них можно будет потребовать полной самоотдачи, от каждого приглашенного. Если надели майку сборной – будьте любезны пахать, как ишаки. Не готовы – нечего делать в сборной», – сказал Рейнгольд.