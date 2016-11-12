Путин пообещал, что все арены к ЧМ-2018 будут сданы вовремя

По заверению президент России Владимира Путина, все арены, которые примут матчи чемпионата мира-2018, будут сданы в эксплуатацию в установленные сроки. В настоящее время лишь два стадиона мундиаля являются действующими – «Открытие Арена» и «Казань Арена». Ранее СМИ сообщали о некоторых проблемах, возникших при строительстве арен в Санкт-Петербурге, Самаре, Калининграде и Волгограде.

«Что касается стадионов, хочу заверить: все будет сделано вовремя, в срок и качественно. Все в режиме, где-то есть небольшие какие-то отставания, но это носит временный технологический характер. Все будет сделано», – подчеркнул глава Российской Федерации.