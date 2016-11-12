Товарищеский матч. «Уфа» победила ЦСКА

Сегодня состоялся контрольный поединок между ЦСКА и «Уфой». Победу команде Виктора Гончаренко принес точный удар хавбека Дмитрия Сысуева, оказавшийся единственным в этой встрече. Игроки провели на поле два тайма по 40 минут.

Отметим, в стартовом составе красно-синих вышли нападающие Ласина Траоре и Карлос Страндберг.

Товарищеский матч

ЦСКА – Уфа – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Сысуев, 9.