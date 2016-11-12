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    Товарищеский матч. «Уфа» победила ЦСКА

    Сегодня состоялся контрольный поединок между ЦСКА и «Уфой». Победу команде Виктора Гончаренко принес точный удар хавбека Дмитрия Сысуева, оказавшийся единственным в этой встрече. Игроки провели на поле два тайма по 40 минут.

    Отметим, в стартовом составе красно-синих вышли нападающие Ласина Траоре и Карлос Страндберг.

    Товарищеский матч

    ЦСКА – Уфа – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Сысуев, 9.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.11.2016 13:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +13

      SpЕcUsIc 13 ноября 2016, 09:55

      Не понимаю Селекцию ЦСКА в последнее время,почему не взять скоростного нападающего,типо МУСЫ по дешевке,не важно какими он качествами обладает,главное,чтобы быстро бегал и умел попадать по мячу,как не обидно,но это наш Чемпионат России.....и Оставить одного высокого форварда,чтобы был хоть какой то выбор нападающих,а так получается 2 дерева,а толку 0

      -1
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 12 ноября 2016, 17:35

      ожидаемо

      -1
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      Рейтинг: +1292

      каа 12 ноября 2016, 14:58

      Снова играли без нападения...
      Дайте хоть в таких играх показать себя Чалову...потенциал то у парня налицо..

      1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 12 ноября 2016, 14:44

      Ясен пень...играть вдевятером, с двумя пнями в атаке и без Акинфеева на воротах.

      1
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      Рейтинг: +82

      Mi6 12 ноября 2016, 14:03

      О, слуц, ты - "гений"!

      1
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