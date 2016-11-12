Товарищеский матч. «Уфа» победила ЦСКА

Не понимаю Селекцию ЦСКА в последнее время,почему не взять скоростного нападающего,типо МУСЫ по дешевке,не важно какими он качествами обладает,главное,чтобы быстро бегал и умел попадать по мячу,как не обидно,но это наш Чемпионат России.....и Оставить одного высокого форварда,чтобы был хоть какой то выбор нападающих,а так получается 2 дерева,а толку 0
Сегодня состоялся контрольный поединок между ЦСКА и «Уфой». Победу команде Виктора Гончаренко принес точный удар хавбека Дмитрия Сысуева, оказавшийся единственным в этой встрече. Игроки провели на поле два тайма по 40 минут.
Отметим, в стартовом составе красно-синих вышли нападающие Ласина Траоре и Карлос Страндберг.
Товарищеский матч
ЦСКА – Уфа – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Сысуев, 9.