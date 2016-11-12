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    Куртуа верит, что «Челси» сможет победить в нынешнем сезоне АПЛ

    Голкипер «Челси» Тибо Куртуа уверен, что лондонская команда способна победить в АПЛ, если не будет расслабляться до конца сезона.

    «Конечно, мы являемся претендентами на титул, но нам необходимо помнить об опыте прошлого сезона. Мы не имеем право расслабляться, как делали это в прошлом году после того, как стали чемпионами. Мы должны всегда быть амбициозны и голодны до побед. Только в этом случае мы сможем поднять трофей над головой в конце сезона», – сказал Куртуа.

    Источник: Skysports

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    12.11.2016 10:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      ХУЛИГ@Н 12 ноября 2016, 13:27

      мы тоже верим в Чемпионство!!! не подведите,Аристократы!!!

      2
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 12 ноября 2016, 13:26

      Вера - это замечательно. Хочется надеяться ,что к этому что-то ещё приложится. Ни пуха! )))

      2
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 12 ноября 2016, 12:06

      Да

      1
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