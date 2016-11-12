Куртуа верит, что «Челси» сможет победить в нынешнем сезоне АПЛ

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа уверен, что лондонская команда способна победить в АПЛ, если не будет расслабляться до конца сезона.

«Конечно, мы являемся претендентами на титул, но нам необходимо помнить об опыте прошлого сезона. Мы не имеем право расслабляться, как делали это в прошлом году после того, как стали чемпионами. Мы должны всегда быть амбициозны и голодны до побед. Только в этом случае мы сможем поднять трофей над головой в конце сезона», – сказал Куртуа.