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    Фернандеш: «Слуцкий прав. Россия – нефутбольная страна»

    Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш выразил мнение, что футбол в России не является спортом номер один.

    – Как человек, поигравший в Португалии, Англии и Турции, могли бы сравнить организацию футбольного дела там и в России.

    – В клубах дело обстоит примерно так же. Ничего такого, что явно отличалось бы. Что касается положения в целом, то его трудно сравнивать. У меня не сложилось впечатления, что футбол в России – вид спорта номер один. В Турции, например, все только и говорят о футболе. Больше, чем о политике.

    – Бывший главный тренер нашей сборной Леонид Слуцкий выразил не так давно мнение, что «Россия – нефутбольная страна», которое вызвало дискуссию. Вы что на этот счет думаете?

    – Думаю, Слуцкий прав. Народ в России уделяет больше внимания другим вещам. Да и посещаемость не самая высокая. Может быть, благодаря чемпионату мира людей и удастся больше привлечь к футболу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.11.2016 08:08
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 12 ноября 2016, 21:40

      разговоры больше про околофутбол оттого, что игры то,чаще всего, нет и говорить не про что.

      0
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      Рейтинг: +91

      ijgiz 12 ноября 2016, 20:40

      да он прав в советское время больше было -а сейчас фанаты отпугивают да еще придумали зимой играть - хотели Евро кубки взять - но вышло все наоборот

      0
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      Рейтинг: +117

      AVAR-05 12 ноября 2016, 11:20

      Развивайте футбол на юге.

      2
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      Рейтинг: +320

      T 72 12 ноября 2016, 11:08

      Хоккеисты наши пашут на поле и трибуны полные,а футболисты уже много лет нас своей игрой от футбола отучают

      7
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 > Marqello 12 ноября 2016, 19:47

      Грубоватый ответ, но мысль правильная, не знаю почему минусы ставят.

      0
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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 > Marqello 12 ноября 2016, 20:27

      Ты путаешь член и нос. Тот торчит и этот торчит, а вещи разные!

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 12 ноября 2016, 11:05

      Действительно о футболе мало говорят. А что говорить после таких результатов, и так всем понятно что уровень упал ниже плинтуса

      1
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      Рейтинг: +80

      роналдон 12 ноября 2016, 10:52

      в стране действует система воспитания отвращения к учебе, к спорту, в т.ч. к футболу... Деньги плати, нагрузки бешеные и глупые, типа задачки " отец старше сына на 6 лет" и т.д. Кому -то же это надо ?? Да, нужно только самим добиваться успехов.. Государству это ни к чему. Зачем только налоги платим... Надеюсь, многие поняли финты футбольных чиновников с Бердыевым с целью убрать его, пообещав Спартак или сборную, а потом кинули.. Но он не сдается, команда тоже.. А стадион всегда полон, потому что играют с душой, а не отбывают номер..

      7
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      Рейтинг: +108

      dimsok 12 ноября 2016, 10:05

      Да и у нас в Воронеже на вышке полные трибуны были. А Слуцкий сдулся как тренер, раз такое говорит.

      0
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      Рейтинг: +5

      Bale2002 12 ноября 2016, 09:52

      слуцкий

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 12 ноября 2016, 09:42

      Королёв в своё время сказал, что СССР не космическая держава. Но он сделал её такой.
      Если Слуцкий такое сказал, то пусть уходит в теннис или шашки. В футболе ему делать нечего.
      А посещаемость от игры. Как играют, так и люди ходят. Угол падения равен углу отражения.

      4
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      Рейтинг: +767

      товрос > +50/-50 12 ноября 2016, 09:55

      правильно у нас вРостове люди раньше не ходили на футбол,а сейчас полные трибуны

      3
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 12 ноября 2016, 09:25

      Сборная-это недавно показала)))

      2
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