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    Отбор на ЧМ-2018. Сборная Франции одержала волевую победу над Швецией

    В матче четвертого тура отбора на ЧМ-2018 сборная Франции со счетом 2:1 переиграла команду Швеции, сумев отыграться после гола Эмиля Форсберга благодаря точным ударам Поля Погба и Димитри Пайет.

    Таким образом, французы набрали десять очков и вышли на чистое первое место в группе, оторвавшись от оставшихся вторыми шведов на три балла.

    ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа A. 4-й тур

    Франция – Швеция – 2:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Форсберг, 54; 1:1 – Погба, 57; 2:1 – Пайет, 65.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.11.2016 00:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +40

      Бонс 12 ноября 2016, 13:04

      На характере вырвали победу! Браво! Молодцы!

      0
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      Рейтинг: +17

      Shulc 12 ноября 2016, 07:47

      хорошо

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 12 ноября 2016, 00:45

      Нормально!!!

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