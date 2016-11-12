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    Отбор на ЧМ-2018. Хорватия обыграла Исландию, Турция взяла верх над Косово

    В матче отборочного турнира к ЧМ-2018 сборная Хорватии на своем поле добилась победы над Исландией – 2:0. Дубль на свой счет записал полузащитник Марсело Брозович.

    В другой встрече Турция благодаря двум забитым в начале второго тайма мячам обыграла Косово со счетом 2:0.

    Таким образом, Хорватия набрала 10 очков и единолично возглавила группу I. Исландия с семью баллами расположилась на втором месте. В активе Турции – пять очков и четвертое место. Косово замыкает турнирную таблицу.

    ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Группой этап. Группа I. 4-й тур

    Хорватия – Исландия – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Брозович, 15; 2:0 – Брозович, 90.

    Удаление: Перишич, 90 – нет.

    Турция – Косово – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Йилмаз, 51; 2:0 – Шен, 55.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.11.2016 21:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 13 ноября 2016, 00:59

      Косово - та же Албания ! недогосударство бля. Пидорги,одним словом. Сербы ,прости нас.

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