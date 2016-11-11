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    Мутко: «Новая форма символизирует наши исторические традиции»

    Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о форме сборной России, в которой национальная команда сыграет на Кубке конфедераций в будущем году.

    «Форма — красивая. Она символизирует наши исторические традиции. На чемпионате мира будет другая гамма, больше направленная на традиционные цвета нашего флага. Сейчас цветовая гамма выбрана в стиле ретро», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    11.11.2016 23:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +64

      kimoutpost 12 ноября 2016, 08:07

      Мутко ты что несешь, о каких традициях думаешь - просирать кому попало????? Думай что с дровами делать, которые по полю бегают!!!!!! Игры нет совсем!!!!!! Они даже не бегают, а как улитки передвигаются!!!!!!! Реальный мутант какой-то!!!!

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 12 ноября 2016, 07:29

      Что за традиции то такие? Бухать много?

      1
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      Рейтинг: +3282

      woyser 12 ноября 2016, 01:40

      Традиции? Единственная сложившаяся традиция - это у сборной должен быть самый высокооплачиваемый тренер.

      1
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      Рейтинг: +1191

      ttter 12 ноября 2016, 00:46

      История была у сборной СССР,а у сборной России её нет и этому есть статистическое подтверждение:сборная России взяла своё начало с 1992 за это время самым весомым результатом её выступления стало участием в полуфинале Евро 2008 и согласитесь,что этого несказанно мало для того чтобы говорить о какой-то богатой Истории.
      Ps:Это мы даже не упоминали,что на всех соревнованиях кроме пожалуй Евро 2008,Россия была командой игра с которой особых трудностей для соперника не представляла.

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