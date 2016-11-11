Мутко: «Новая форма символизирует наши исторические традиции»

Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о форме сборной России, в которой национальная команда сыграет на Кубке конфедераций в будущем году.

«Форма — красивая. Она символизирует наши исторические традиции. На чемпионате мира будет другая гамма, больше направленная на традиционные цвета нашего флага. Сейчас цветовая гамма выбрана в стиле ретро», – сказал Мутко.