Мутко: «Новая форма символизирует наши исторические традиции»

Мутко ты что несешь, о каких традициях думаешь - просирать кому попало????? Думай что с дровами делать, которые по полю бегают!!!!!! Игры нет совсем!!!!!! Они даже не бегают, а как улитки передвигаются!!!!!!! Реальный мутант какой-то!!!!
Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о форме сборной России, в которой национальная команда сыграет на Кубке конфедераций в будущем году.
«Форма — красивая. Она символизирует наши исторические традиции. На чемпионате мира будет другая гамма, больше направленная на традиционные цвета нашего флага. Сейчас цветовая гамма выбрана в стиле ретро», – сказал Мутко.