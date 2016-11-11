Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Роналду: «Никто не сможет стать следующим Роналду»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду ответил на вопрос о том, есть ли среди молодых футболистов игрок, который может быть похож на него.

    «Никто не сможет стать следующим Криштиану Роналду, не бывает двойников. Каждый будет тем, кем должен быть, но не кем-то, кто уже есть. Такого не бывает.

    В Европе я вижу много молодых талантов, некоторых могу перечислить: Ренату Саншеш, Андре Гомеш или Жоао Мариу. Есть из кого выбирать, а ведь я назвал только португальцев. В Европе есть множество игроков, способных зайти далеко. Я очень доволен, потому что эти таланты подтверждают, что футбол всего будет силен», – сказал Роналду.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.11.2016 22:14
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 12 ноября 2016, 15:56

      да если сам себе не хвалишь то не кто тебе не хвалит молодец

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      DoGmA_TM 12 ноября 2016, 15:39

      плохо что сейчас все обсуждают только Роналду, Месси и иногда ещё нескольких игроков Реала и Барсы. Были времена когда почти во всех топ клубах разных стран имелся топовый игрок.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      Bogdan1906 11 ноября 2016, 23:06

      Неее. Таких игроков со звездной болезнью еще много будет.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11