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    На новом стадионе «Зенита» идут работы по устранению вибрации поля

    Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал ход строительства стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. По его словам, сейчас там идут работы по устранению вибрации поля.

    «Проблема генподрядчику известна, конкретный план, как ее устранить, есть. Поле после укрепления закатят обратно, проведут замеры, потом решат, нужны ли дополнительные мероприятия, или все в порядке. Очень правильно, что за основу берутся показатели газона на «Петровском», где он абсолютно стабилен.

    Время есть. Всем понятно, что строительная готовность – это декабрь, потом будет еще техническое оснащение арены, приведение ее в футбольный режим. Времени еще хватает», – сказал Сорокин.

    Напомним, ранее ФИФА подтвердила, что поле имеет проблемы с вибрацией.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.11.2016 21:36
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100

      PopCorn963 12 ноября 2016, 18:02

      ─N млрд рублей

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 12 ноября 2016, 16:54

      Если мучают вибрации, значит без шамана не обошлось...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      КЛЕОПАТРА 12 ноября 2016, 13:11

      мдааа,меня в принципе и Петровский вполне устраивает!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 12 ноября 2016, 10:49

      Сколько ж можно уже приводить там все в порядок, наймите таджиков уже, пусть захерачат за неделю

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2285

      kvm 12 ноября 2016, 09:55

      самый большой батут в мире родили...

      3
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      Рейтинг: +628

      kanav67 11 ноября 2016, 23:41

      А сколько бабла под эту вибрацию своруют никто не знает. Знают что много, а после вибрации найдут кавитацию, а потом турбулентность, а уже когда всем достанется тогда и откроют стадион "Вибратор"

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      гриффон 11 ноября 2016, 21:55

      всё будет в порядке

      2
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