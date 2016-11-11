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    Агент Роналду: «Только Криштиану может получить «Золотой мяч» и приз игроку года ФИФА»

    Агент нападающего «Реала» Криштиану Роналду Жорже Мендеш поделился мнением о последних достижениях своего клиента.

    «Он провел фантастический сезон. Выиграл Лигу чемпионов, забив 16 голов, и победил на Евро. Португалия – настолько маленькая страна, что такое достижение просто немыслимо», – сказал Мендеш.

    По мнению агента, Роналду должен получить и «Золотой мяч», и награду лучшему игроку года по версии ФИФА.

    «Не имею ни малейших сомнений относительно шансов на «Золотой мяч» и приз ФИФА. Думаю, только один игрок может их получить – Криштиану Роналду. Слишком большой была разница в уровне с остальными футболистами в прошлом сезоне. Криштиану – боец, который тяжело работает каждый день. По-моему, он лучший игрок в истории футбола».

    Напомним, с этого года «Золотой мяч» вновь будет вручать журнал France Fotball, а ФИФА будет присуждать свою награду лучшему по версии организации футболисту года.

    Источник: Goal.com

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    11.11.2016 20:46
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +29

      Камасутра 12 ноября 2016, 00:20

      золотому мальчику - золотой мячик:)

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 11 ноября 2016, 23:40

      заслужено получит

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 11 ноября 2016, 21:59

      С третей месть евро из группы? Лиге чемпионов с мс и атлетико я его даже не видел на поле... он за все свое время этот сезон худшем провел

      0
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    • ...
      Рейтинг: +588

      Sergil 11 ноября 2016, 21:27

      Будем откровенны, что с победой в ЛЧ, что с победой на чемпионате Европы, нереальное везение. Особенно на ЧЕ, когда они кое как вышли из донной группы и их дикий отскок в финале...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1139

      Igornv 11 ноября 2016, 20:59

      даааааааааааа

      0
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    • ...
      Рейтинг: +49

      melnicn 11 ноября 2016, 20:53

      да-да нр.1

      0
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