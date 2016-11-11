Григорий Иванов: «Прекращение финансирования из бюджета убьет футбол»

Да с хрена ли это? Клубы захотят продолжать жить. Футболистики, которые сейчас имеются в наличии, все равно кроме пинков мячом по воробьям больше ничего не умеют. Никуда они не уйдут, будут работать за те деньги, которые предложат. У Амкара, например, по 7000 болельщиков на стадион приходят, по 250 рублей в среднем билет. 1,75 млн за домашний матч прибыль с болельщиков. Оснащение команды, переезды и прочее - за счет спонсоров. Зарплата - с продажи билетов и атрибутики. 1,75 млн руб / 50 человек в клубе = 35000 руб/чел за каждый домашний матч. 525000 руб/год. 43750 руб/месяц. Даже это раза в 2 выше средней зарплаты в Перми. В Москве будут получать больше. Самые богатые будут в Спартаке. Легионеры все отсюда сами свалят, никакие лимиты не будут нужны. Будут играть, в основном, свои воспитанники, так как на трансферы денег будет минимум. Играть будут с отдачей, за свой город, перед своими фанами. Тогда и болельщик на трибуны вернется, конечно, если этот ебланский календарь с 2,5 месяцами отдыха летом и играми в декабре сделают нормальным. Так что в жопу гос финансирование, хотят жить - пусть кормят себя сами
Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о возможном прекращении финансирования клубов из бюджета.
«Да причем тут «Урал»? Мы на свой бюджет содержим свою школу, содержим «Урал»-2, молодежный состав. Давайте прекратим финансирование! И убьем весь российский футбол! Да не только футбол – весь спорт!
А хоккей – не бюджетный вид, а баскетбол, волейбол, гандбол? Давайте никому не давать денег. Понимаете, у нас не будет профессиональных клубов, куда дети захотят попасть. Они перестанут ходить в секции. Где стимул? У нас и так все за рубеж уже уезжают, кто хоть чуть-чуть по мячу попадает. А давайте вообще все разгоним…
Я же не могу поднять цену билета на стадион до 100 долларов. У меня тогда на игру три человека будут ходить. Мы несем социальную нагрузку, люди покупают дешевые билеты. Мы погубим спорт!
А борцы разве зарплату не получают из бюджета, а легкоатлеты? Давайте не будет у нас спорта, все в балет пойдем? В культуру мы вкладываем деньги, в театр вкладываем. Почему же в спорт не вкладывать?
Богатых людей, которые могут спорт поддерживать, очень мало. Галицкий – один на всю страну, который спонсирует академию, футбольный клуб. Больше таких нет… Мало таких. Мало. Нельзя в общем сокращать финансирование», – сказал Иванов.