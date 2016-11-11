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    Главный тренер Нигерии: «Оби Микел наказан за участие в Олимпиаде»

    Главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор поделился мнением о том, почему защитник Джон Оби Микел не получает в этом сезоне игровой практики в «Челси». При Антонио Конте футболист ни разу не появился на поле.

    «Есть причина, по которой Оби Микел сейчас не играет в «Челси», и состоит она в том, что он выступал за Нигерию на Олимпиаде. Он наказан за это.

    Я бы не мог наказать игрока, который любит свою страну и демонстрирует любовь к зеленой футболке. Я недоволен тем, что происходит в «Челси» с Оби Микелем, ведь он мой капитан.

    Я говорил об этом с самим игроком и с техническим директором клуба. Микел очень хорошо тренируется и на занятиях играет с большими футболистами», – сказал Рор.

    Добавим, что вместе с олимпийской сборной Нигерии Оби Микел стал бронзовым призером ОИ-2016.

    Источник: Mirror.co.uk

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    11.11.2016 20:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 12 ноября 2016, 00:35

      Молоток,Джон! За свою страну играть,это не зазорно!!! А престижно!!!Уважение ему,а не брёвнам из Российской дерево-команды!!!

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