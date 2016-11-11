Роналду: «От меня не зависит, каким меня запомнят»

Нападающий «Реала» Кришитану Роналду получил приз лучшему игроку прошлого сезона по версии издания Goal.com и прокомментировал это событие.
«Для меня честь получить такое признание. Эта награда принадлежит не только мне, но и всем игрокам «Реала» и сборной. Я счастлив и горд.
В ответ на вручение мне этой награды я хотел бы сказать то, что говорил на протяжении всей карьеры. Ничего не достигнешь без амбиций. Без личных усилий, команды партнеров и сотрудников, поддерживающих тебя ежедневно. Важнее всего двигаться день за днем. Я верю в старание, в самопожертвование и профессионализм.
От меня не зависит, каким меня запомнят. Я считаю себя спортсменом, футболистом, который с детства прикладывал все усилия, чтобы стать хорошим игроком», – сказал Роналду.
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— Real Madrid Info (@RMadridInfo) 11 ноября 2016 г.