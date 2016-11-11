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  • Президент «Урала» считает, что сокращение госфинансирования убьет российский футбол

Президент «Урала» считает, что сокращение госфинансирования убьет российский футбол

11 ноября 2016, 17:04
6

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал предложение сократить финансирование клубов из госбюджета. По словам функционера, подобная мера убьет весь российский футбол.

«Да причем тут «Урал»? Мы на свой бюджет содержим свою школу, содержим «Урал-2», молодежный состав. Давайте прекратим финансирование! И убьем весь российский футбол! Да не только футбол – весь спорт! А хоккей – не бюджетный вид, а баскетбол, волейбол, гандбол? Давайте никому не давать денег. Понимаете, у нас не будет профессиональных клубов, куда дети захотят попасть. Они перестанут ходить в секции. Где стимул? У нас и так все за рубеж уже уезжают, кто хоть чуть-чуть по мячу попадает. А давайте вообще все разгоним…

Я же не могу поднять цену билета на стадион до 100 долларов. У меня тогда на игру три человека будут ходить. Мы несем социальную нагрузку, люди покупают дешевые билеты. Мы погубим спорт! А борцы разве зарплату не получают из бюджета, а легкоатлеты? Давайте не будет у нас спорта, все в балет пойдем? В культуру мы вкладываем деньги, в театр вкладываем. Почему же в спорт не вкладывать?

Богатых людей, которые могут спорт поддерживать, очень мало. Галицкий – один на всю страну, который спонсирует академию, футбольный клуб. Больше таких нет… Мало таких. Мало. Нельзя в общем сокращать финансирование», – сказал Иванов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (6)
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alexandr1205
1478873370
Не бойся, такую кормушку никто не прикроет - там сам мудко кормится и не только.
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Пельш 1
1478875632
Учитесь сами зарабатывать, а не сосать гос-во!!!!
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Aztec58
1478879317
Сам губишь футбол договорняками.
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bzfar
1478880477
Не было зарплат больших - футболисты играли лучше... российские. Можно безболезненно сокращать
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ijgiz
1478880548
а он есть тот самый российский футбол - чего убивать то
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prtcs
1478885577
A что его убивать, когда он уже мертвый. Посмотрите какое количество челевек посещает футбольные матчи? Получается, что эти футболеры играют сами для себя.
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