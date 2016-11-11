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    Президент «Урала» считает, что сокращение госфинансирования убьет российский футбол

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал предложение сократить финансирование клубов из госбюджета. По словам функционера, подобная мера убьет весь российский футбол.

    «Да причем тут «Урал»? Мы на свой бюджет содержим свою школу, содержим «Урал-2», молодежный состав. Давайте прекратим финансирование! И убьем весь российский футбол! Да не только футбол – весь спорт! А хоккей – не бюджетный вид, а баскетбол, волейбол, гандбол? Давайте никому не давать денег. Понимаете, у нас не будет профессиональных клубов, куда дети захотят попасть. Они перестанут ходить в секции. Где стимул? У нас и так все за рубеж уже уезжают, кто хоть чуть-чуть по мячу попадает. А давайте вообще все разгоним…

    Я же не могу поднять цену билета на стадион до 100 долларов. У меня тогда на игру три человека будут ходить. Мы несем социальную нагрузку, люди покупают дешевые билеты. Мы погубим спорт! А борцы разве зарплату не получают из бюджета, а легкоатлеты? Давайте не будет у нас спорта, все в балет пойдем? В культуру мы вкладываем деньги, в театр вкладываем. Почему же в спорт не вкладывать?

    Богатых людей, которые могут спорт поддерживать, очень мало. Галицкий – один на всю страну, который спонсирует академию, футбольный клуб. Больше таких нет… Мало таких. Мало. Нельзя в общем сокращать финансирование», – сказал Иванов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.11.2016 17:04
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 11 ноября 2016, 20:32

      A что его убивать, когда он уже мертвый. Посмотрите какое количество челевек посещает футбольные матчи? Получается, что эти футболеры играют сами для себя.

      0
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      Рейтинг: +91

      ijgiz 11 ноября 2016, 19:09

      а он есть тот самый российский футбол - чего убивать то

      1
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 11 ноября 2016, 19:07

      Не было зарплат больших - футболисты играли лучше... российские. Можно безболезненно сокращать

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 11 ноября 2016, 18:48

      Сам губишь футбол договорняками.

      -1
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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 11 ноября 2016, 17:47

      Учитесь сами зарабатывать, а не сосать гос-во!!!!

      1
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 11 ноября 2016, 17:09

      Не бойся, такую кормушку никто не прикроет - там сам мудко кормится и не только.

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