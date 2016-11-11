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    Мутко: «Я всегда был против системы «осень-весна»

    Глава РФС Виталий Мутко призвал проводить концовку первой части чемпионата России в ноябре и декабре в южных городах страны. Напомним, ранее стало известно, что матч 14-го тура чемпионата России по футболу между «Томью» и «Тереком» перенесен из Томска в Грозный из-за погоды.

    «Каждая лига должна отвечать за свою работу. Я говорил РФПЛ, раз уж они инициаторы перехода на систему «осень-весна» – а я всегда был против нее, – надо разум включать, безусловно. Они берут прогноз погоды. Ну, прогноз – он и в Африке прогноз. По нему они смотрят, что до декабря пиковых температур не ожидается. А реалии получаются другие. Если мы хотим играть в этом календаре, последние туры нужно проводить на юге.

    У нас есть Махачкала, Краснодар, Ростов-на-Дону, Грозный, скоро в Сочи будет стадион. В Санкт-Петербурге на новой арене с закрытой крышей будет комфортно. Можно же все сделать. Знаю, многим это не понравится, но есть у нас и манежи. В Екатеринбурге, в Красноярске, смотрю, прилично», – сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    11.11.2016 16:40
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +3120

      Мехдин 25 января 2018, 15:06

      ТУРЦИЯ. СУПЕРЛИГА (2017/2018), 19 ТУР
      Бешикташ - Касымпаша 2:1
      Генчлербирлиги - Коньяспор 2:1
      Аланьяспор - Бурсаспор 2:1
      Гезтепе-Кайсериспор 2:1
      Галатасарай - Османлыспор 2:1
      Йени Малатьяспор - Сивасспор 2:1
      Акхисар Беледиеспор - Антальяспор 2:1
      Трабзонспор - Фенербахче 2:1
      Истанбул ББ - Карабюкспор 2:1

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      Рейтинг: +3120

      Мехдин 25 января 2018, 15:05

      Поединок "Фламенко":
      26.01 23:00 Атлетик Б – Эйбар 1:1
      27.01 15:00 Депортиво – Леванте 2:1
      27.01 18:15 Валенсия - Реал М 1:2
      27.01 20:30 Малага – Жирона 1:1
      27.01 22:45 Вильярреал - Реал Сос 2:1
      28.01 14:00 Леганес – Эспаньол 1:0
      28.01 18:15 Атлетико М - Лас-Пальмас 1:0
      28.01 20:30 Севилья – Хетафе 1:0
      28.01 22:45 Барселона – Алавес 3:0
      29.01 23:00 Сельта – Бетис 2:1

      Поединок "Вендетта":
      27.01 20:00 Сассуоло – Аталанта 0:2
      27.01 22:45 Кьево – Ювентус 1:2
      28.01 14:30 СПАЛ 2013 - Интер М 1:1
      28.01 17:00 Наполи – Болонья 3:0
      28.01 17:00 Фиорентина – Верона 2:0
      28.01 17:00 Торино – Беневенто 2:0
      28.01 17:00 Дженоа – Удинезе 1:1
      28.01 17:00 Кротоне – Кальяри 1:1
      28.01 20:00 Милан – Лацио 1:1
      28.01 22:45 Рома – Сампдория 2:1

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      Рейтинг: +6913

      батог 12 ноября 2016, 17:26

      Ага,все команды приезжают в Сочи. Тур по субботам, с 8-00 до 24-00. До обеда гостевые встречи, после обеда домашние.

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 12 ноября 2016, 16:15

      А чем думают когда календарь составляют к примеру для томи можно было в ноябре декабре выездные игры поставить все равно большая часть клубов из западной части для некоторых минус 5 и лопата снега уже зима холодная ))

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 12 ноября 2016, 12:56

      Врет и не стыдится! Как таких земля носит? Систему изменили против воли министра спорта?

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 12 ноября 2016, 09:37

      Леонтьич,да ты скажи,что вообще впервые слышишь о переходе "осень-весна")))

      0
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      Рейтинг: +2288

      Бриг 12 ноября 2016, 00:24

      Никогда не понимал, почему в нашем климате нельзя играть в манеже. На снегу в метель, зато на "настоящем" газоне-правильнее? Бред какой-то

      0
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      Рейтинг: +191

      bafor 11 ноября 2016, 22:33

      Подписывал кто? Уборщица что ль?

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      Рейтинг: +411

      aam 11 ноября 2016, 22:21

      Зачем вообще играть летом? Давайте в январе у нас в стране много спортзалов в разных городах.

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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 11 ноября 2016, 21:55

      А что изменится?

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