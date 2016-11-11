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    Агент: «Азмун относится к Бердыеву как к отцу, он хотел бы и дальше работать с этим тренером»

    Агент Мехди Хагитали, представляющий интересы нападающего «Ростова» Сердара Азмуна, заявил, что не получал никаких предложений по футболисту. По словам Хагитали, иранский форвард планирует стать лучшим нападающим РФПЛ.

    «Читал об интересе к Сердару со стороны «Ливерпуля», но могу сказать, что на данный момент официальных предложений по нему нет вообще – ни от зарубежных, ни от российских клубов. Азмун не стремится поскорее покинуть клуб. Сейчас его главная цель – стать лучшим форвардом РФПЛ. К тому же Курбан Бердыев для него как отец, и он хотел бы и дальше работать с этим тренером. Впрочем, если какие-то предложения поступят, мы рассмотрим их», – сказал агент.

    Источник: Р-Спорт

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    11.11.2016 15:22
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +16

      dudkadim 11 ноября 2016, 19:53

      БАТЯ!!!!

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 11 ноября 2016, 19:02

      Азмун пока не готов оторваться от Бердыева и в этом сезоне пока он не лидер в Ростове....надеюсь он заиграет в весеннем сезоне)))

      3
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 11 ноября 2016, 16:26

      Сыновья всегда, когда нибудь, уходят от отцов.

      -2
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      Рейтинг: +7938

      FanatSerj 11 ноября 2016, 15:27

      Намек на то, что если уж хотите Азмуна, то к нему еще в комплекте идет и Бердыев как тренер, ну или как там сейчас в Ростове "вице-президент-тренер" )))

      2
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      Рейтинг: +767

      товрос > FanatSerj 11 ноября 2016, 16:09

      лучше уж с Бердыевым в Ростове останется

      5
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      Рейтинг: +2509

      panmon 11 ноября 2016, 15:25

      Бердыев новый тренер Ливерпуля!?
      Там и Юрген отлично справляется. Один из лучших в мире по постановке игры (если не лучший), жаль трофеев пока мало, а Ливерпуль не очень продуктивен в этом смысле...

      -1
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