Геркус: «Если Миранчук захочет уйти из «Локомотива», пусть отработает контракт и идет куда хочет»

Если и отпускать,то в Европу на повышение квалификации,а иначе потеряют обе стороны
Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что клуб не будет удерживать полузащитника Алексея Миранчука, если он захочет сменить команду. По словам функционера, железнодорожники не намерены ломать карьеру 21-летнему хавбеку.
– «Локомотив» продлит контракт с Алексеем Миранчуком?
– У него действующий контракт еще год. Наша философия такая: если человек играет, пусть играет, но, если он не захочет свое будущее связывать с «Локомотивом», это его решение. Мы за развитие игроков, вредничать и ломать карьеру никому не будем, специально не ставя его в состав, ведь это нечестно по отношению к футболу. Поэтому мы будем исходить из интересов игрока и клуба, будем их сочетать и искать положительные для обеих сторон исходы. Если Алексей захочет продлить контракт, то будем продлевать. Мы ему предлагаем условия, ведем переговоры. Не захочет – его право, пусть доиграет до конца контракта и идет куда хочет. Будет жаль, если так произойдет.
– Вы, скорее, близки к продлению контракта или к расставанию с Миранчуком?
– Позиция клуба – мы хотим сохранить его, надеемся на него. Мы чувствуем, что он хочет остаться, но он не согласен с условиями, которые мы предлагаем.
– Если зимой поступит предложение о покупке Миранчука, рассмотрите его?
– У нас приоритет все-таки его сохранить. Если такое предложение поступит, то мы в первую очередь спросим у Алексея, хочет ли он перейти в этот клуб. Если он скажет, что ему это предложение интересно, то мы обратим на него внимание, посмотрим, насколько оно устраивает нас.