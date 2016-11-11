Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Геркус: «Если Миранчук захочет уйти из «Локомотива», пусть отработает контракт и идет куда хочет»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что клуб не будет удерживать полузащитника Алексея Миранчука, если он захочет сменить команду. По словам функционера, железнодорожники не намерены ломать карьеру 21-летнему хавбеку.

    – «Локомотив» продлит контракт с Алексеем Миранчуком?

    – У него действующий контракт еще год. Наша философия такая: если человек играет, пусть играет, но, если он не захочет свое будущее связывать с «Локомотивом», это его решение. Мы за развитие игроков, вредничать и ломать карьеру никому не будем, специально не ставя его в состав, ведь это нечестно по отношению к футболу. Поэтому мы будем исходить из интересов игрока и клуба, будем их сочетать и искать положительные для обеих сторон исходы. Если Алексей захочет продлить контракт, то будем продлевать. Мы ему предлагаем условия, ведем переговоры. Не захочет – его право, пусть доиграет до конца контракта и идет куда хочет. Будет жаль, если так произойдет.

    – Вы, скорее, близки к продлению контракта или к расставанию с Миранчуком?

    – Позиция клуба – мы хотим сохранить его, надеемся на него. Мы чувствуем, что он хочет остаться, но он не согласен с условиями, которые мы предлагаем.

    – Если зимой поступит предложение о покупке Миранчука, рассмотрите его?

    – У нас приоритет все-таки его сохранить. Если такое предложение поступит, то мы в первую очередь спросим у Алексея, хочет ли он перейти в этот клуб. Если он скажет, что ему это предложение интересно, то мы обратим на него внимание, посмотрим, насколько оно устраивает нас.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.11.2016 15:10
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 11 ноября 2016, 19:42

      Если и отпускать,то в Европу на повышение квалификации,а иначе потеряют обе стороны

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 11 ноября 2016, 19:29

      Вот он паспорт РФ !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 11 ноября 2016, 18:26

      лучше бы остаться ему

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 11 ноября 2016, 15:32

      все понятно еще один мажор растет мало предлагают вот и не соглашается

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > Garrincha58 12 ноября 2016, 12:47

      Чем лучше Самедов?который получает больше,только в возрасте дело,а на поле польза одинаковая от них,так почему бы и не дать ему те бабки?которые как на мой взгляд он отработает не глядя,если Кокорин ожил,то Миранчук не загнётся.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 11 ноября 2016, 15:26

      Европа или оставайся! Локо не плох для развития карьеры

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11