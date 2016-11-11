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    Орлов считает, что представление Кокорина об игре в футбол требует очень серьезной корректировки

    Телекомментатор Геннадий Орлов высказал мнение об игроке «Зенита» и сборной России Александре Кокорине. По словам Орлова, главная проблема российских футболистов – это проблема принятия решений.

    «Представление Кокорина об игре в футбол требует очень серьезной корректировки. Но ему уже не 15–17 лет, а 25. Проблема с принятием решений – это главная проблема всех наших футболистов. В сборной можно создать ауру, но нельзя обучить, просто нет времени. Мастерству обучаются в детско-юношеском футболе и в клубах. Хочу задать вопрос к тем, кто работал с Кокориным и всеми остальными: «Почему они мыслят не так, как это делают европейские футболисты?» – сказал Орлов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    11.11.2016 13:24
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +71

      ЯРБОЛ 12 ноября 2016, 12:41

      Дядя Гена Орлов порекомендуйте Кокорину приехать в ДСФШ № 5 В Калининграде там ему поставят удар- выправят мозги и опустят до уровня футболиста. И научат думать на поле

      0
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      Рейтинг: +155

      zenit888 11 ноября 2016, 23:16

      Наверно кокорина проплатили

      1
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      Рейтинг: +191

      bafor 11 ноября 2016, 22:34

      Болтовня Орлова в корректировке нуждается больше.

      1
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      Рейтинг: +191

      bafor 11 ноября 2016, 20:17

      Коконя, после завершения карьеры, на Мачт ТВ будет рассказывать, как надо правильно и круто в футбол играть.

      2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 11 ноября 2016, 17:18

      Орёл был пьян, давая это нелепое интервью )

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 11 ноября 2016, 16:17

      Это к нейрохирургу.

      -2
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 11 ноября 2016, 15:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Что, это все к Кокорину пристали?Он,хоть остроту создавал и, не факт,что кто-то другой забил-бы пенальти!Команда вся виновата,ну сырая еще,идет процесс замены состава новыми игроками,на это нужно время...Давайте подождем,а ругать всегда успеем...

      -4
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      Рейтинг: +103

      Серго24 11 ноября 2016, 15:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Орлова слова мимо ушей пропускать надо

      -5
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      Рейтинг: +91

      ijgiz 11 ноября 2016, 15:32

      вот что интересно все внимание СМИ заостряется на Кокорине - выходит он и тренер и защитник и вратарь -ведь это не спроста - это заказ на стрелочника - уйти от ответа почему у нас так плохо в футболе

      0
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      Рейтинг: +4053

      Kollljan > ijgiz 11 ноября 2016, 17:24

      Согласен полностью. Стрелочником назначили Кокорина. А я спрошу - что делал на поле Глушаков?

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      Рейтинг: +4920

      neveldomha 11 ноября 2016, 15:29

      Пора Кокорину менять фамилию.

      1
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      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 > neveldomha 11 ноября 2016, 15:34

      на Муткорин

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