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    Коутиньо: «Главная цель Бразилии – поехать в Россию»

    Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо стал автором одного из голов в матче квалификации чемпионата мира-2018 против Аргентины. После финального свистка он признался, что может гордиться своей игрой в этой встрече.

    «Я очень горд тем, что играю за эту сборную. Для меня является настоящим счастьем выступать за такую команду вместе с великолепными игроками и участвовать в южноамериканском класико. Теперь мы продолжаем борьбу. Наша конечная цель – выход на чемпионат мира-2018 в России.

    Сыграть против Аргентины всегда было для меня большой мечтой. Каждый бразильский ребенок мечтает надеть футболку национальной команды чтобы выйти на поле в южноамериканском класико.

    В сегодняшнем матче мы доминировали в середине поля, а болельщики очень помогали нам с первых минут своей поддержкой. Мы все очень счастливы», – сказал Коутиньо в интервью Sport TV.

    Матч Бразилия – Аргентина закончился со счетом 3:0. После 11 туров сборная Бразилии возглавляет турнирную таблицу. На ее счету 24 очка. У Аргентины 16 очков, она занимает шестую строчку.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.11.2016 11:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 15 ноября 2016, 14:06

      Хоккей что-ли посмотреть?!!

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 14 ноября 2016, 13:26

      Так и не понял почему его не взяли на чемп мира.Бразилия с ним ещё интересней.

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