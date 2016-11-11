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    Отбор на ЧМ-2018. Бразилия уверенно переиграла Аргентину

    В ночь с четверга на пятницу состоялся один из самых интересных матчей отборочного турнира чемпионата мира-2018, в котором сборная Бразилии принимала на своем поле Аргентину. Встреча завершилась весьма неожиданно – со счетом 3:0 победили бразильские футболисты. Голами отметились Коутиньо, Неймар и Паулиньо. Лионель Месси провел на поле все 90 минут, но это не помогло сборной Аргентины.

    По итогам 11 туров сборная Бразилии набрала 24 очка, что позволило им вернуться на вершину турнирной таблицы, опередив Уругвай на одно очко. Аргентина занимает шестое место с 16-ю очками.

    ЧМ-2018. Отборочный этап. КОНМЕБОЛ. 11-й тур

    Бразилия – Аргентина – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Коутиньо, 24; 2:0 – Неймар, 45; 3:0 – Паулинью, 59.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)

    Турнирная таблица отбора на ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.11.2016 06:10
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 11 ноября 2016, 11:06

      Результат ожидаемый

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      alboro 11 ноября 2016, 10:55

      Месси не узнать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 11 ноября 2016, 10:23

      Коутиньо и Неймар красавцы!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 11 ноября 2016, 10:22

      Вот вам лучший футболист всех времен и народов я его в упор вчера не видел надеюсь все поняли про кого речь

      -2
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > Garrincha58 11 ноября 2016, 10:33

      Неймар роналду из 10 матча 8 фигню показывала... все молчать... как месси все начинают про него этом и видно кто лучше

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 11 ноября 2016, 10:22

      Месси-это не МАРАДОНА...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 11 ноября 2016, 10:12

      да что-то аргентина тормозит

      0
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      Рейтинг: +2

      GladiaGOL 11 ноября 2016, 09:39

      Могли бы и проиграть крупным счетом

      -1
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      Рейтинг: +6963

      sochi-2013 11 ноября 2016, 09:17

      Игрок одной команды. И фанат денег. Спортивная составляющая футбола его не интересует. Да, он хорошо делает свою РАБОТУ(может лучше всех), но именно работу.

      -1
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 11 ноября 2016, 09:14

      Я бы так и поставил

      0
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 11 ноября 2016, 09:07

      Месси камингаутнулся)

      -2
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