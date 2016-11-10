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    Фанат «Спартака» пожаловался «Аэрофлоту» на рекламу ЦСКА в самолете

    Болельщик «Спартака» Валерий Родин написал жалобу авиакомпании «Аэрофлот», поводом для которой послужила увиденная им в самолете реклама ЦСКА.

    «Я нахожусь в полном недоумении относительно мерзкого ролика, показанного всем пассажирам при запуске видеосистемы «Летайте «Аэрофлотом», болейте за ЦСКА». Я из 44-х лет, прожитых на свете, 37 болею за «Спартак», ЦСКА не люблю всей душой и не хочу видеть эту гадость, заплатив деньги за четыре билета бизнес-класса.

    Поместите это видео в раздел «По желанию», а лучше – в сортир, и помните – человеку проще стать гомосексуалистом, чем поменять футбольный клуб. Относитесь с уважением к привязанностям и увлечениям ваших пассажиров. ОуКБ!» – сказано в тексте жалобы Родина.

    Добавим, что «Аэрофлот» является официальным спонсором ЦСКА.

    Источник: Life

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    10.11.2016 22:16
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    Комментарии66
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 11 ноября 2016, 22:32

      попроси главсвина подарить тебе самолётик

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 11 ноября 2016, 19:25

      Конченное ЖИВОТНОЕ

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      ijgiz 11 ноября 2016, 19:24

      я тоже болею за Спартак и поболее тебя ну до такого маразма не дожил -

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 11 ноября 2016, 19:05

      Когда человек переживает за свой клуб - он БОЛЕЛЬЩИК

      Когда болельщик НЕНАВИДИТ другой клуб - он НЕПОЛНОЦЕННЫЙ

      Любить нужно соперников, на то они и соперники!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2524

      Чермындыр > bzfar 12 ноября 2016, 08:45

      Соперников не надо любить, их надо уважать. Любить надо близких и родных

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2364

      bzfar > Чермындыр 16 ноября 2016, 17:22

      Согласен! В точку!

      0
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      Рейтинг: -2

      МВЮ 11 ноября 2016, 16:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Дави КОНЕЙ спасай Россию!!!

      -7
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      Рейтинг: -2

      МВЮ 11 ноября 2016, 16:05

      Было всегда так Летайте самолётами аэрофлота болейте за СПАРТАК а если Ярцев гол забьёт в ворота то доставайте КРАСНО-БЕЛЫЙ ФЛАГ !!!!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -111

      Анатолий Одинец 11 ноября 2016, 15:59

      Эх

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +413

      За Московский ЦСКА 11 ноября 2016, 15:53

      Не нравится ,вышел из самолета и пошел пешком! Аэрофлот- спонсор ЦСКА (для тупорылых и для идиотов!). Ведь болельщиков ЦСКА не крутит от лукойла! Не нравится я не буду там заправляться.

      5
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      Рейтинг: +80

      ДМИТРИЙ202020 11 ноября 2016, 14:57

      44 года,летит бизнес классом, и пишет отсоси у красно-белых.быдло

      3
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      Рейтинг: +1292

      каа 11 ноября 2016, 14:39

      Ну вот ...Теперь Аэрофлоту нужно менять концепцию рекламного ролика... Ролик должен начинаться со слов: " Больных на голову болельщиков спартака просим пройти в сортир"...

      7
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