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    Кутепов и Полоз – в основе сборной России на матч с командой Катара

    Тренерский штаб сборной России огласил стартовый состав на контрольный матч с командой Катара. С первых минут на поле появятся защитник «Спартака» Илья Кутепов и полузащитник «Ростова» Дмитрий Полоз.

    Россия: Акинфеев, Васин, Кутепов, Кудряшов, Комбаров, Самедов, Глушаков, Зобнин, Ерохин, Кокорин, Полоз.

    Запасные: Крицюк, Джанаев, Жирков, Новосельцев, Газинский, Шишкин, Миранчук, Оздоев, Могилевец, Джикия, Панченко, Семенов.

    Напомним, матч пройдет сегодня, 10-го ноября, и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию данного поединка.

    Источник: Twitter

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    10.11.2016 17:56
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    Комментарии14
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      Рейтинг: -111

      Анатолий Одинец 10 ноября 2016, 19:16

      Ставка на скорость

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +146

      Alexx22 10 ноября 2016, 18:52

      кутепов - молодой парень, удачи ему да всем молодым кто пришел в сборную

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +350

      zadira56 10 ноября 2016, 18:45

      Рад за Полоза

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 10 ноября 2016, 18:45

      Катар сборная России должна обыгрывать любым составом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      alexidj 10 ноября 2016, 18:36

      четыре спартача)интересненько...)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 10 ноября 2016, 18:25

      Джикию вызвали чтоб за Грузию не играл

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 10 ноября 2016, 18:06

      а где березы?)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +767

      товрос > PNZ1985 10 ноября 2016, 18:21

      НА ПЕНСИИ

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +933

      alll-1 10 ноября 2016, 18:01

      дырку тоже надо менять

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +192

      LINED > alll-1 10 ноября 2016, 18:04

      Лодыгина и так нет в составе

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev 10 ноября 2016, 18:01

      4 Спартаковца. Видимо победят.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +767

      товрос > mgordeev 10 ноября 2016, 18:23

      И 3 С РОСТОВА

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > товрос 10 ноября 2016, 18:30

      Значит, победят крупно)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Майор Дзагоев 10 ноября 2016, 18:41

      А может опять ничья?

      0
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