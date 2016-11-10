Расходы московского «Динамо» в прошлом сезоне составили 8,5 миллиарда

вот все теперь видите кто тратит деньги не понятно на что, а на то чтобы вылететь в ФНЛ и платить огромные бабки Погребняку который уже лет 5 как закончил с футболом да и у остальных зарплаты дай боже
Стали известны расходы московского «Динамо» по итогам прошлого сезона. Клуб израсходовал 8,5 миллиарда рублей. Ранее сообщалось, что общие долги бело-голубых составляют 13 миллиардов.
Сегодня на заседании попечительского совета «Динамо» было принято решение о значительном сокращении финансирования клуба, который, скорее всего, будет вынужден искать новые источники поступления средств.