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    Расходы московского «Динамо» в прошлом сезоне составили 8,5 миллиарда

    Стали известны расходы московского «Динамо» по итогам прошлого сезона. Клуб израсходовал 8,5 миллиарда рублей. Ранее сообщалось, что общие долги бело-голубых составляют 13 миллиардов.

    Сегодня на заседании попечительского совета «Динамо» было принято решение о значительном сокращении финансирования клуба, который, скорее всего, будет вынужден искать новые источники поступления средств.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.11.2016 17:46
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 11 ноября 2016, 10:42

      вот все теперь видите кто тратит деньги не понятно на что, а на то чтобы вылететь в ФНЛ и платить огромные бабки Погребняку который уже лет 5 как закончил с футболом да и у остальных зарплаты дай боже

      0
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      Рейтинг: +864

      sined1951 10 ноября 2016, 22:45

      Для Москвы 4 команды в РФПЛ по нынешним временам много. Динамо повторит судьбу Торпедо. Об этом я писал прошлой осенью, пока все сбывается.

      3
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      Рейтинг: +12

      muromen > sined1951 11 ноября 2016, 08:44

      Мнение явно не Москвича!

      -2
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      Рейтинг: +12

      muromen > sined1951 11 ноября 2016, 08:45

      Стыдно Историю не знать!

      -2
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      Рейтинг: -92

      Raxor 10 ноября 2016, 22:08

      ошалеть, тратят деньги как топ клубы, а играют в фнл вместо лиги чемпионов...

      0
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      Рейтинг: +1445

      Loko_Roma 10 ноября 2016, 22:07

      да ладно 8,5 мильярдов это сумма карманных всех уреков с фанадская требуны спортака цдка синита и просих тарпед, урелков обобрали, денами глиномесав купили, фсе рады

      -3
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      Рейтинг: +651

      andrebest4 10 ноября 2016, 21:51

      пипец....если еще и динамиков сольют!!!все традиции порушены..одни бабки роль играют....в таком случае надо закрывать большую половину клубов и оставлять только платежеспособных и без дотации гос...и будет в нашей лиге одна рфпл из 8-10 команд

      -2
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      Рейтинг: +20

      FCShakhtar 10 ноября 2016, 18:40

      140 лямов зелени.... и эта команда еще и вылететь умудрилась... мда коррупция процветает в неприличных размерах

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