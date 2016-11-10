Симонян: «Красава» – это все равно что красавец, мне название мяча нравится»

Вице-президент РФС Никита Симонян отметил, что остался доволен выбором названия мячу, который станут применять в матчах Кубка конфедераций-2017.

«Красава» – это все равно, что красавец. Мне название нравится. Пусть этот красавец находит только чужие ворота. Правда, «красава» – существительное женского рода, а мяч – мужского. Забавно получается. Раз придумали, то пусть будет. Какое бы название мячу дал бы я? Никогда не задумывался об этом. В мое время имена снарядам не давали», – заявил Симонян.