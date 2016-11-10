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    Титов передал для благотворительного аукциона серебряную медаль сезона-2007

    Бывший капитан «Спартака» Егор Титов решил помочь благотворительному фонду «Красно-белое сердце». Экс-футболист предоставил на аукцион свою серебряную медаль чемпионата России-2007, а также костюм, в котором выходил на награждение команды в том сезоне. Стартовая стоимость лота составляет 30 тысяч рублей. Все вырученные средства пойдут в помощь детским домам.

    «В таких костюмах «Спартак» вышел на сцену на награждении команды серебряными медалями за второе место в чемпионате России 2007 года. Я его надевал лишь раз, как раз в тот вечер. Медаль же пролежала во внутреннем кармане все это время — представляете, каково было мое удивление, когда она нашлась спустя девять лет. Передавая этот костюм и медаль на благотворительный аукцион, хотелось бы внести вклад в помощь детским домам, которые курирует фонд «Красно-белое сердце», – заявил Титов.

    Источник: «ВКонтакте»

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    10.11.2016 12:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 10 ноября 2016, 17:45

      ничего тупее я не слышал

      0
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 10 ноября 2016, 14:15

      Эх, Егор, а мог бы и золотую 2001-го. Это ж какие бабки можно было бы выручить!..

      0
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      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 10 ноября 2016, 13:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      а коробку от бромантана передал?

      -4
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 10 ноября 2016, 13:06

      Молорик!!!

      1
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      Рейтинг: +447

      alexidj 10 ноября 2016, 12:48

      респект капитан..

      1
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 10 ноября 2016, 12:28

      Респект Егору ! Хороший поступок!

      2
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 10 ноября 2016, 12:24

      Благородно!уважение Егору!

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