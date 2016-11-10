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    Хомуха: «Отсутствие Еременко сказалось на результатах ЦСКА»

    Известный российский специалист Дмитрий Хомуха уверен, что отсутствие полузащитника ЦСКА Романа Еременко серьезно сказывается на результатах команды.

    «Еременко – один из лидеров команды, системообразующий игрок. Его потеря существенно сказалась на результатах, которые ЦСКА показывает сегодня. Сложно рассуждать о том, какой приговор суд вынесет Еременко. Потому что мы точно не знаем, в чем конкретно его обвиняют.

    Если будет доказано, что Роман принимал запрещенные препараты, значит, он будет дисквалифицирован на продолжительный промежуток времени. Конечно, о завершении карьеры говорить рано. Если срок дисквалификации составит около года, то он еще сможет вернуться в большой футбол. На мой взгляд, на сегодняшний день, в ЦСКА заменить Еременко мог бы только Головин», — сказал Хомуха.

    Напомним, что Еременко отстранили от футбола на месяц, а затем продлили дисквалификацию.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.11.2016 11:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 ноября 2016, 13:23

      Армейцам нужно К.Панченко возвращать и как можно быстрее. А А.Дзагоева
      мы уже заждались.

      3
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      Рейтинг: +17971

      арейская 10 ноября 2016, 12:37

      Безусловно сказалось, так же как и отсутствие Дзагоева, надежда на скорое возвращение второго




      2
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 10 ноября 2016, 11:52

      Неучастие в играх Еременко(как и Дзагоева) это,только одна из причин-указывает на отсутствие глубины состава.Но есть и общий спад,(даже Вернблум сдал)да и пара центральных защитников,кажется,в силу критического возраста, не показывает былую надежную игру,а бывает ее просто проваливает...

      2
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Юрий Крутько 10 ноября 2016, 18:32

      Вернблум просто не справляется в одиночку за всеми поспевать

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 10 ноября 2016, 11:44

      Конечно сказалось, скамейки то толком нет

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      Рейтинг: +1292

      каа 10 ноября 2016, 11:33

      И все таки тренерский штаб команды РФПЛ... чемпиона, ставящей не менее значимые цели чем уже имеющиеся достижения.... должен предусматривать любые неожиданности ... будь то дисквалификация, травма, трансфер и даже "не пошло у игрока"

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