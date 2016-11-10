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    Инфантино: «Моуринью – это выдающаяся личность, легенда спорта»

    Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о своем отношении к главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. По словам чиновника, такие специалисты вносят огромный вклад в развитие футбола.

    «Своими идеями и способами их реализации Моуринью внес и будет продолжать вносить огромный вклад в развитие футбола. Да, одни любят этого специалиста, другие ненавидят, я отношусь к первым. Такие инноваторы, как Моуринью, которые говорят что думают и не всегда заботятся о дипломатичности, нужны футболу.

    Моуринью – это выдающаяся личность, легенда спорта», — сказал Инфантино.

    Источник: Marca

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    10.11.2016 10:51
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