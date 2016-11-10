В МВД намерены заранее получать информацию о болельщиках-нарушителях

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев рассказал о том, как силовые ведомства страны ведут подготовку к ЧМ-2018.

«Мы уже сегодня выстраиваем механизм обмена информацией с зарубежными партнерами, чтобы заблаговременно получать оперативную информацию о тех болельщиках, которые планируют приехать в Россию с целью совершения противоправных действий, и быть готовыми пресечь любые провокации», – заявил он в интервью газете «Щит и меч».

Напомним, что с июля на сайте МВД России публикуется список лиц, которые не могут посещать спортивные мероприятия на основании судебного решения.

«На сегодняшний день в списке более 50 фамилий, и он постоянно корректируется. Полагаю, что это еще одна действенная мера для предотвращения появления на трибунах людей, изначально настроенных на организацию конфликтов и беспорядков», — добавил Колокольцев