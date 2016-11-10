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    Ерохин считает, что у натурализованных игроков в сборной России нет никакого преимущества

    Полузащитник сборной России Александр Ерохин поделился ожиданиями от товарищеского матча против Катара. Напомним, встреча состоится 10 ноября в Дохе и начнется в 19:00 по московскому времени.

    – Как погода в Дохе? Не жарко ли после холодной России?

    – Погода отличная, для футбола тем более. Условия для подготовки к матчу хорошие, ничто не мешает, ничто не отвлекает.

    – Чувствуется ли, что в этой стране через шесть лет пройдет чем­пионат мира?

    – Посмотреть на Катар не было возможности, мы либо в гостинице, либо тренируемся. Завтра на стадионе увидим, как местные жители поддерживают, как относятся к футболу.

    – Бытует мнение, что сборной России надо играть с сильными соперниками, чтобы подготовиться к домашнему чемпионату мира. Но Катар к таким отнести сложно. Или у вас другое мнение?

    – Я думаю, что и Катар — достаточно неплохая команда. В своем регионе эта сборная выделяется. Матч должен получиться интересным и предоставит много пищи для размышления нашему тренерскому штабу.

    – В сборную не приехал из-за травмы Марио Фернандес. Как относитесь к натурализованным игрокам в сборной?

    – Получение паспорта не гарантирует места в составе. Ему нужно выдержать конкуренцию. Тренеры не смотрят, кто родился в России, а кто за границей, когда призывают под знамена сборной. У натурализованных игроков нет никакого преимущества, – цитирует Ерохина «RT на русском».

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.11.2016 01:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 10 ноября 2016, 08:21

      Пища у тренеров точно будет!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 10 ноября 2016, 05:57

      приехали дальше некуда

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