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    Бывший тренер по физподготовке «МЮ» заявил, что Роналду сможет играть столько, сколько захочет

    Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» по физподготовке Тони Страдвик поделился мнением о футбольном долголетии нападающего «Реала» Криштиану Роналду. По словам Страдвика, португалец сможет играть в футбол столько, сколько захочет.

    «Я думаю, он хочет играть еще лет десять. Не сомневаюсь, что при его способностях играть и восстанавливаться, с его здоровьем он сможет играть столько, сколько сам этого захочет. Вы хотите смотреть на игру таких игроков, как Роналду, так долго, насколько в принципе у вас есть страсть к этой игре. Вдобавок, его талант и опыт бесценен для молодых игроков и подрастающих поколений. Футболу нужны такие люди, как Криштиану Роналду», – заявил специалист.

    Источник: Skysports

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    09.11.2016 23:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 10 ноября 2016, 16:55

      согласен, физически он в полном порядке и будет таким как минимум еще 5-6 лет.

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 9 ноября 2016, 23:51

      это заметно но только если травмы не помешают.
      здоровья и успехов КриРо!!!!!

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