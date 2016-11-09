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    Первый заместитель президента ВТБ: «Долги «Динамо» можно реструктуризировать и работать дальше»

    Первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Василий Титов заявил, что долги московского «Динамо» не являются срочным платежом, поэтому можно договориться об их реструктуризации.

    «Вопрос о банкротстве возникает тогда, когда задолженность клуба является срочным платежом. Никто из кредиторов долги к срочному платежу не предъявляет. Задолженность можно реструктуризировать и дальше жить и работать. Найти финансирование, жить и работать. По этому сценарию ситуация и будет развиваться», – заявил Титов.

    Напомним, ранее председатель общества «Динамо» Владимир Стржалковский заявил, что вопрос о банкротстве столичного клуба не рассматривается.

    Источник: Р-Спорт

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    09.11.2016 23:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 11 ноября 2016, 10:48

      Вот воры сколько можно уже воровать и все им с рук сходит. Весь футбол погряз в долгах как в шелках и зачем он нужен простому российскому обывателю! Смотреть на эти хождения пешком по полю нет нужды и желания лучше по МАТЧ-ФУТБОЛ-1,2,3 посмотреть как действительно играют в футбол.

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      Рейтинг: +929

      ДСА 10 ноября 2016, 05:05

      Дождутся, когда долг вырастет до 10 млрд. и тогда обанкротят, напоминает отзыв лицензий у банков.

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      Рейтинг: +651

      andrebest4 > ДСА 10 ноября 2016, 21:54

      у них уже 13

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