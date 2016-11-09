Первый заместитель президента ВТБ: «Долги «Динамо» можно реструктуризировать и работать дальше»

Вот воры сколько можно уже воровать и все им с рук сходит. Весь футбол погряз в долгах как в шелках и зачем он нужен простому российскому обывателю! Смотреть на эти хождения пешком по полю нет нужды и желания лучше по МАТЧ-ФУТБОЛ-1,2,3 посмотреть как действительно играют в футбол.
Первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Василий Титов заявил, что долги московского «Динамо» не являются срочным платежом, поэтому можно договориться об их реструктуризации.
«Вопрос о банкротстве возникает тогда, когда задолженность клуба является срочным платежом. Никто из кредиторов долги к срочному платежу не предъявляет. Задолженность можно реструктуризировать и дальше жить и работать. Найти финансирование, жить и работать. По этому сценарию ситуация и будет развиваться», – заявил Титов.
Напомним, ранее председатель общества «Динамо» Владимир Стржалковский заявил, что вопрос о банкротстве столичного клуба не рассматривается.