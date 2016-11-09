Совет «Динамо» не будет рассматривать вопрос о банкротстве

Неужели глава счётной палаты России, некто Степашин оказался некомпетентен в финансовых вопросах. Клуб правоохранительных структур на грани банкротства при, мягко выражаясь, громадном финансировании. По-моему должен кто-то сесть за такое...
Председатель общества «Динамо» Владимир Стржалковский заявил, что попечительский совет Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» принял решение не рассматривать вопрос о возможном банкротстве одноименного футбольного клуба и создать рабочую группу для решения его финансовых проблем.
«Совет решил не рассматривать вопрос о банкротстве клуба, но принять все меры к исправлению ситуации, для чего создается рабочая группа из всех представителей силовых министерств и ведомств, входящих в «Динамо». Необходимо провести расследование причин, приведших к таким плачевным результатам при весьма значительном финансировании. «Динамо» будет существовать, однако прежней счастливой жизни для футбольных агентов и околофутбольных чиновников, за которую они так любили «Динамо», уже не будет», – сказал функционер.