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    Совет «Динамо» не будет рассматривать вопрос о банкротстве

    Председатель общества «Динамо» Владимир Стржалковский заявил, что попечительский совет Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» принял решение не рассматривать вопрос о возможном банкротстве одноименного футбольного клуба и создать рабочую группу для решения его финансовых проблем.

    «Совет решил не рассматривать вопрос о банкротстве клуба, но принять все меры к исправлению ситуации, для чего создается рабочая группа из всех представителей силовых министерств и ведомств, входящих в «Динамо». Необходимо провести расследование причин, приведших к таким плачевным результатам при весьма значительном финансировании. «Динамо» будет существовать, однако прежней счастливой жизни для футбольных агентов и околофутбольных чиновников, за которую они так любили «Динамо», уже не будет», – сказал функционер.

    Источник: Р-Спорт

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    09.11.2016 22:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 10 ноября 2016, 01:02

      Неужели глава счётной палаты России, некто Степашин оказался некомпетентен в финансовых вопросах. Клуб правоохранительных структур на грани банкротства при, мягко выражаясь, громадном финансировании. По-моему должен кто-то сесть за такое...

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 10 ноября 2016, 00:05

      Проблема в том, что вопрос о банкротстве Динамо, могут рассмотреть и кредиторы.

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 9 ноября 2016, 23:55

      !провести расследование причин"вы же силовики в чем проблема?!)

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 9 ноября 2016, 23:02

      Опомнились

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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 9 ноября 2016, 22:43

      Сколько веревочке ни виться...

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