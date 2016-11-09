Чемпионат Греции приостановлен из-за поджога дома главы судейского комитета

Национальное первенство Греции было приостановлено во всех дивизионах из-за поджога дома главы судейского комитета Гиоргоса Бикаса, сообщает Федерация футбола Греции. Инцидент произошел сегодня утром в городе Халхидики. Никто из семьи спортивного чиновника из-за пожара не пострадал.

Матчи чемпионата Греции не будут проводиться до отчета противопожарной службы о причинах возгорания. ФИФА и УЕФА получили уведомления об этом решении национальной федерации.