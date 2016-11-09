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    Чемпионат Греции приостановлен из-за поджога дома главы судейского комитета

    Национальное первенство Греции было приостановлено во всех дивизионах из-за поджога дома главы судейского комитета Гиоргоса Бикаса, сообщает Федерация футбола Греции. Инцидент произошел сегодня утром в городе Халхидики. Никто из семьи спортивного чиновника из-за пожара не пострадал.

    Матчи чемпионата Греции не будут проводиться до отчета противопожарной службы о причинах возгорания. ФИФА и УЕФА получили уведомления об этом решении национальной федерации.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.11.2016 20:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 9 ноября 2016, 21:17

      Да-а-а-а-а... Сурово! И сразу реклама: "Ставьте пожарную сигнализацию от фирмы "Мутный и партнёры"! Только она спасёт имущество и жизнь нечестных судей и членов их семей!"

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 9 ноября 2016, 20:21

      Если не посадить, то хотя бы сжечь. Суровые греки

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