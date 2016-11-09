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    «Терек» оштрафован за использование громкоговорителя в поддержку команды

    Контрольно-дисциплинарный комитет вынес ряд решений по итогам матча «Терека» с «Зенитом» (2:1) в рамках 13-го тура РФПЛ. Грозненский клуб в общей сложности за различные нарушения оштрафован на 70 тысяч рублей.

    «В матче «Терек» — «Зенит» было нарушение регламента соревнований грозненским клубом, поскольку оборудование стадиона весь матч использовалось для поддержки команды – имеется в виду громкоговорящее средство. За это клуб оштрафован на 50 тысяч рублей. Также болельщики «Терека» использовали пиротехнику, за что клуб оштрафован на 20 тысяч рублей», – заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.11.2016 18:30
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +837

      eleng 11 ноября 2016, 07:45

      Вот это наказали, аж мурашки. " Ссут" ведь, оно и понятно.

      0
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      Рейтинг: +164

      kimi2005 10 ноября 2016, 20:17

      Круто Рамзан наверное этими деньгами подтирается

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 10 ноября 2016, 09:18

      маловато будет

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      Рейтинг: +300

      Zeff 10 ноября 2016, 01:19

      ( плюс "Секретное соглашение" - сдать матч Спартаку - 0:1).

      3
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      Рейтинг: +300

      Zeff 9 ноября 2016, 22:37

      Повеселились за государственные деньги. На Спартак не дадут. Придётся матч сдать.

      1
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      Рейтинг: +162

      maxon1256 9 ноября 2016, 22:04

      круг замкнулся. бюджет рф-чечня-терек-бюджетная организация

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      Рейтинг: +2269

      dyema 9 ноября 2016, 20:28

      Недавно тут писал, что штраф будет соточка и ничего не изменится - ошибся, полтишок.
      Точно ничего не изменится!)))

      4
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 9 ноября 2016, 19:25

      ох уж это кдк,уже не знают как бабла срубить,хотя теперь расценки на "попиздеть на весь стадион во время матча" известны-плати полтос и развлекайся))) по ходу это новая услуга от кдк)))

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      Рейтинг: +415

      radga > Каратель 9 ноября 2016, 19:47

      А что прикольно! Хочешь пустить призыв?... двойной тариф 50 тыс. на штраф кдк - 50 тыс. в кассу клуба. Вперед клубы РФПЛ и спонсоры!!!!!

      -1
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