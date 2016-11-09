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    Крыша «Крестовского» выдержала испытание на прочность снежным штормом

    Генподрядчик стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге «Метрострой» сообщил об итогах проверки раздвижной крыши на прочность после сильного снегопада, который обрушился на город.

    «В данный момент я стою на стадионе и наблюдаю, что на крыше снега нет. Светопрозрачная пленка, которой покрыта раздвижная кровля, по нормативам выдерживает до 400 килограмм нагрузки на квадратный метр. Но сейчас снега нет, потому что эта система снабжена поддувом. Теплый воздух нагревает пленку, и снег естественным образом просто стекает вниз», – приводит слова пресс-секретаря генподрядчика «Метрострой» Екатерины Гигиняк «Радио Балтика».

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.11.2016 18:15
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 9 ноября 2016, 23:08

      А на цунами испытания делали? Смоет ведь!

      -1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 9 ноября 2016, 21:11

      Наверное весь менеджмент генподрядчика скрестили пальцы и молились чтобы ничего не рухнуло )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 9 ноября 2016, 19:47

      Стадион, конечно, впечатляет! Но вот на кой рядом построили Сибур-арену и ещё какую-то хрень??? Всю картину испортили

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 9 ноября 2016, 19:16

      эврика!!! ничего не сломалось!!!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 9 ноября 2016, 19:09

      Ну надо же... Умеют ведь на века строить)

      -1
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 9 ноября 2016, 18:59

      Скоро будут писать..туалет Крестовского, выдержал гидро удар сварщика Иванова.
      Чудо стадион.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +105

      AnayTMN 9 ноября 2016, 18:56

      А где все недовольные, что "их" деньги крадут? Или вы только после каждых недочетов просыпаетесь?
      Еще совсем немного, и самый шикарный стадион России будет готов, уже не терпится увидеть первый матч на нем)

      -3
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      Рейтинг: +5262

      Каратель > vvv246 9 ноября 2016, 19:17

      самая великая современная технология пиздить миллиардами,а потом выворачивать карманы,разводить руки со словами "а где?я не знаю"

      2
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