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    Трансфер Азмуна в «Ливерпуль» будет зависеть от предложенной игроку роли

    Окружение нападающего «Ростова» Сердара Азмуна подтвердило вероятность перехода футболиста в «Ливерпуль». Клуб АПЛ не делал официального предложения по трансферу иранца, но сделка может быть оформлена в январе. Сам Азмун при принятии решения намерен учитывать, какую именно роль ему готовы предоставить в «Ливерпуле».

    В текущем сезоне футболист провел в чемпионате России 11 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

    Источник: ESPN

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    09.11.2016 16:21
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +17971

      арейская 10 ноября 2016, 00:48

      Жаль если уйдёт, уж сезон-то должен доиграть в "Ростове"

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      Рейтинг: +29

      The ReD LiVeRpooL 9 ноября 2016, 22:16

      В Ливерпуле Старридж,Ориги, Груич в банке а Сако вообще в резервном составе играет. Азмун там может и адаптируется но в основу точно не попадет

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 9 ноября 2016, 17:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Так то почему бы и нет. Парень явно перерос Ростов. Но основу Ливерпуля пробиться будет сложно

      -6
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      Рейтинг: +3469

      FRZZ 9 ноября 2016, 17:02

      Азмун физически не потянет АПЛ, а в Италии например запросто мог бы играть.

      2
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > FRZZ 10 ноября 2016, 11:53

      Кркич тащит Сток сити... а у него данные хуже чем у Сердара...

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      Рейтинг: +762

      sprint5 9 ноября 2016, 17:01

      а может потянет

      2
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      Рейтинг: -101

      serega86ru > sprint5 9 ноября 2016, 17:13

      не потянет!!

      -3
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      Рейтинг: -101

      serega86ru 9 ноября 2016, 16:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Какой Ливерпуль? максимум Халл Сити!!!! человек играет в чемпионате России !!! а от сюда в Англию очень сложно уехать !!! да и не уровень Ливерпуля -Азмун!!!!!!!!!!

      -8
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      Рейтинг: +50

      Красный Ливерпуль 9 ноября 2016, 16:36

      Ну учитывая что там на лавке Старридж и Ориги, Амазун как бы на лавку попадал.

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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 9 ноября 2016, 16:25

      Пусть в Ростове сезон доигрывает, а там можно и в Ливер

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > sv1969 9 ноября 2016, 17:14

      В "Ливерпуле" Клопп... То есть один из сильнейших тренеров мира! Это для Азмуна плюс, ибо он начинал у Бердыева и частично им же создан как футболист... Но вот АПЛ - не лучшая перспектива пока для него... Может и освоится, и привыкнет, но по стилю игры Сердару куда бы больше пока подошла итальянская Серия А. Ну а там физруков на тренерских мостиках практически не бывает. Это во многом тренерский чемпионат.

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