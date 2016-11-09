Трансфер Азмуна в «Ливерпуль» будет зависеть от предложенной игроку роли

Окружение нападающего «Ростова» Сердара Азмуна подтвердило вероятность перехода футболиста в «Ливерпуль». Клуб АПЛ не делал официального предложения по трансферу иранца, но сделка может быть оформлена в январе. Сам Азмун при принятии решения намерен учитывать, какую именно роль ему готовы предоставить в «Ливерпуле».

В текущем сезоне футболист провел в чемпионате России 11 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.